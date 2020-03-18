Espiye Kaymakamı Musa Baştürk hayatını kaybetti

Giresun'un Espiye ilçesi Kaymakamı Bayburtlu Hemşerimiz,Dede Musa Baştürk, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Yazıbaşı Köyü'nden ve manevi büyüklerimizden Dede Paşa'nın torunu,Önceki dönem Erzincan Vali Yardımcısı,Giresunun Espiye İlçesi Kaymakamı, hemşerimiz Dede Musa Baştürk kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuştu.

Evinde bulunduğu sırada rahatsızlanan Baştürk, ambulansla Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Baştürk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Dede Musa Baştürk'ün, 31 Ağustos 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Espiye Kaymakamlığı görevine atandığı öğrenildi.

Dede Musa Baştürk kimdir:

1977 tarihinde Bayburt’ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bayburt’ta tamamladıktan sonra 2003 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

28 Şubat 2005 tarihinde Kırşehir kaymakam adayı olarak başladığı görevine, Burdur İli Çeltikçi, Giresun İli Dereli ve Çankırı İli Eldivan İlçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinin ardından bir yıl süreyle yabancı dil eğitimi, Birleşik Krallığın siyasi, hukuki ve idari yapısı hakkında incelemelerde bulunmak amaçları ile İngiltere’de Sheffield Üniversitesi /Yönetim Okulu (Management School)’nda öğrenim gördü.

İçişleri Bakanlığı’nca düzenlenen kaymakamlık kursunu 2008 tarihinde başarıyla tamamlayarak kur’a ile Ordu İli Kabadüz İlçesine atanan Baştürk, 2008- 2010 yılları arasında Ordu Kabadüz Kaymakamlığı, 2010 – 2012 yılları arasında Erzurum Uzundere Kaymakamlığı, 15.09.2012 tarihinde Çanakkale Yenice İlçesi Kaymakamlığı, 2014-2015 yılında Adıyaman Kahta Kaymakamlığı, daha sonra Erzincan Vali yardımcılığı ve 2018 yılında ise Espiye Kaymakamlığı görevine atandı.