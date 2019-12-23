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ESKİ MİLLETVEKİLİ METİN KÜLÜNK VALİ CÜNEYT EPCİM’İ ZİYARET ETTİ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 24 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

ESKİ MİLLETVEKİLİ METİN KÜLÜNK VALİ CÜNEYT EPCİM’İ ZİYARET ETTİ
23 Aralık 2019 Pazartesi 15:52

İlim Yayma Cemiyeti Bayburt Şubesi tarafından düzenlenen “Son Gelişmeler Işığında Türkiye” başlıklı konferansa katılmak üzere Bayburt’a gelen eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Vali Cüneyt Epcim’i makamında ziyaret etti.

Vali Epcim, kendisini Bayburt’ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ettiği Külünk’e ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Külünk ise Vali Epcim’e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek Bayburt’ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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