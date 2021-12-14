Eski Meclis başkanı İsmail Kahraman’dan,Belediyeye ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Başkanı ve 20. 21. ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Kahraman Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

BAYBURTGÜNDEM- Eski Meclis Başkanı Kahraman’ı Bayburt ve Bayburt Belediyesi’nde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Başkanımız Hükmü Pekmezci Kahraman ve beraberindeki heyete Bayburt tarihinden bahsederek, şehir hakkında bilgi verdi. Pekmezci daha sonra İsmail Kahraman’a günün anısına plaket takdim ederek, Bayburt’un yöresel ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler verdi.

Bayburt’ta bulunmaktan dolayı memnun olduğunu belirten İsmail Kahraman ise Başkanımız Pekmezci’ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Bayburtluların takdire şayan insanlar olduğunu ifade eden Kahraman, Bayburtlu birçok sevdiği dostunun olduğunu ifade etti.

Kahraman daha sonra Başkanımız Hükmü Pekmezci’ye ziyaret anısına çeşitli kitaplar hediye etti. Hediyeleşmelerin ardından ziyaret fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Belediye Başkan Yardımcılarımız Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk’un da hazır bulunduğu ziyarette İsmail Kahraman’a, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı ve Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Eski İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Bayburtlu bürokratlar İbrahim Hakkı Polat ile Alim Erdemir ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Bayburt İl Temsilcisi Mehmet Asif Alan eşlik etti.