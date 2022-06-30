Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Sefalı’nın adı yeni bir bitki türünde daha yaşayacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Sefalı’nın adı yeni bir bitki türünde daha yaşayacak
0
ayburt Üniversitesi, gelecek akademik yılda öğrenci kabul edilmesi planlanan beş yeni programla büyümesini sürdürdü.
ayburt Üniversitesi, gelecek akademik yılda öğrenci kabul edilmesi planlanan beş yeni programla büyümesini sürdürdü.
0
0
59. ve 60. hükümetlerde Devlet Bakanlığı yapan Kürşat Tüzmen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret etti.
59. ve 60. hükümetlerde Devlet Bakanlığı yapan Kürşat Tüzmen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret etti.
0

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Vali Cüneyt Epcim’i Ziyaret Etti

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, sunuculuğunu yaptığı kültür ve gezi programı Kürşad Tüzmen İle Benim Şehrim’in çekimleri için geldiği Bayburt’ta, Valilik ziyaretinde bulundu.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Vali Cüneyt Epcim’i Ziyaret Etti
30 Haziran 2022 Perşembe 10:53

BAYBURTGÜNDEM-  Kamuoyunun siyasetçi kimliğinin yanı sıra sporcu karakteriyle de tanıdığı Tüzmen, Valilik ziyaretine tutkunu olduğu motosikletiyle geldi. Tüzmen, Valilik girişinde Vali Cüneyt Epcim tarafından karşılandı.

Vali Epcim ile Tüzmen ayaküstü yolcuğa ilişkin kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra ziyareti anısına Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Tüzmen, Vali Epcim ve kendisini karşılayan heyetle Valilik Makamı’na geçti.

Tüzmen burada kendisine eşlik edenlerle bilgi alışverişinde bulundu. Vali Epcim’e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür eden Tüzmen, Bayburt’ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Vali Epcim ise tarih ve kültür şehri Bayburt’ta kendisini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiği Tüzmen’e ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi. Bir süre heyet ile çeşitli konularda sohbet eden Tüzmen sonrasında Vali Epcim ile Bayburt Kalesi’ni gezdi.

Tüzmen’e, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu İş İnsanı Kenan Yavuz ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Hacı Ali Polat eşlik etti.

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Sefalı’nın adı yeni bir bitki türünde daha yaşayacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Sefalı’nın adı yeni bir bitki türünde daha yaşayacak
0
Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen Bayburt Üniversitesi Ehram Atölyesini Ziyaret Etti
Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen Bayburt Üniversitesi Ehram Atölyesini Ziyaret Etti
0
ESKİ BAKAN TÜZMEN BELEDİYE BAŞKANI PEKMEZCİYİ ZİYARET ETTİ
ESKİ BAKAN TÜZMEN BELEDİYE BAŞKANI PEKMEZCİYİ ZİYARET ETTİ
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.