Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Vali Cüneyt Epcim’i Ziyaret Etti

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, sunuculuğunu yaptığı kültür ve gezi programı Kürşad Tüzmen İle Benim Şehrim’in çekimleri için geldiği Bayburt’ta, Valilik ziyaretinde bulundu.

BAYBURTGÜNDEM- Kamuoyunun siyasetçi kimliğinin yanı sıra sporcu karakteriyle de tanıdığı Tüzmen, Valilik ziyaretine tutkunu olduğu motosikletiyle geldi. Tüzmen, Valilik girişinde Vali Cüneyt Epcim tarafından karşılandı.

Vali Epcim ile Tüzmen ayaküstü yolcuğa ilişkin kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra ziyareti anısına Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Tüzmen, Vali Epcim ve kendisini karşılayan heyetle Valilik Makamı’na geçti.

Tüzmen burada kendisine eşlik edenlerle bilgi alışverişinde bulundu. Vali Epcim’e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür eden Tüzmen, Bayburt’ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Vali Epcim ise tarih ve kültür şehri Bayburt’ta kendisini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiği Tüzmen’e ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi. Bir süre heyet ile çeşitli konularda sohbet eden Tüzmen sonrasında Vali Epcim ile Bayburt Kalesi’ni gezdi.

Tüzmen’e, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu İş İnsanı Kenan Yavuz ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Hacı Ali Polat eşlik etti.