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ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
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DEDE KORKUT SERGİSİ
DEDE KORKUT SERGİSİ
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ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye makamında tebrik ziyaretinde bulundu.

ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
30 Temmuz 2019 Salı 14:56

Bu yıl 25.’si organize edilen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinliklerine katılmak ve baba ocağı ziyaretleri için memleketinde bulunan Kültür ve Turizm Eski Bakanı Zeybek, Başkan Pekmezci’yi tebrik ederek görevinde başarılı çalışmalar diledi. Bakan Zeybek, Misafirperverliğinden ve kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiği Belediye Başkanı Pekmezci’yle Bayburt’un güncel konuları hakkında bir süre sohbet ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci ise eski Bakan Zeybek’e nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinlikleri hakkında da bilgi aktaran Başkan Pekmezci, Bayburt’un yetiştirmiş olduğu devlet ve siyaset adamlarını ağırlamaktan mutlu olduğunu belirtti

Ziyarette ayrıca TÜRKSAV Başkanı Şair- Yazar Yahya Akengin ve Gagavuzya’dan gelen akdemisyen Tudor Zanet’te yer aldı.

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