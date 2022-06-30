Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Sefalı’nın adı yeni bir bitki türünde daha yaşayacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Sefalı’nın adı yeni bir bitki türünde daha yaşayacak
0
ayburt Üniversitesi, gelecek akademik yılda öğrenci kabul edilmesi planlanan beş yeni programla büyümesini sürdürdü.
ayburt Üniversitesi, gelecek akademik yılda öğrenci kabul edilmesi planlanan beş yeni programla büyümesini sürdürdü.
0
0
59. ve 60. hükümetlerde Devlet Bakanlığı yapan Kürşat Tüzmen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret etti.
59. ve 60. hükümetlerde Devlet Bakanlığı yapan Kürşat Tüzmen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret etti.
0

ESKİ BAKAN TÜZMEN BELEDİYE BAŞKANI PEKMEZCİYİ ZİYARET ETTİ

59. ve 60. hükümetlerde Devlet Bakanlığı yapan Kürşat Tüzmen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret etti.

ESKİ BAKAN TÜZMEN BELEDİYE BAŞKANI PEKMEZCİYİ ZİYARET ETTİ
30 Haziran 2022 Perşembe 10:48

BAYBURTGÜNDEM- 

Sporcu kişiliği ve motosiklet tutkusuyla bilinen eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Global TV ekranlarında yayınlanan “Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim” programının çekimleri için Bayburt’a geldi. Program çekimleri öncesi Bayburt Belediyesini ziyaret eden Tüzmen, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından karşılandı.

Bayburt Belediyesi’ne tutkunu olduğu motosikletiyle gelen Eski Bakan Tüzmen’i makamında ağırlayan Belediye Başkanı Pekmezci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belediye Başkanı Pekmezci, Eski Bakan Tüzmen’e tarihi geçmişi olan Bayburt’la ilgili bilgiler verdi. Bayburt’un bir tarih ve kültür şehri olduğuna vurgu yapan Başkan Pekmezci, şehrin tarihi dokusuna uygun çalışmalara imza atamaya gayret ettiklerini söyledi. Bayburt Belediyesi tarafından tamamlanan, devam eden ve planlanan projeleri hakkında da kısaca bilgi veren Başkan Pekmezci, ziyaret anısına Bakan Tüzmen’e Dede Korkut biblosu ve yöresel ürünlerden oluşan hediye paketi takdim etti.

Bayburt’ta Dede Korkut’un önemi ve yöresel ürünler hakkında da Başkan Pekmezci’den bilgi edinen Eski Bakan Tüzmen, misafirperverliğinden dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkürlerini bildirdi. Ülkemizi karış karış gezerek gelenek göreneklerimizi, halk oyunlarımızı, türkülerimizi, yöresel lezzetlerimizi ve hikâyelerimizi bir televizyon kanalında izleyicileriyle paylaştığını kaydeden Tüzmen, “Tarihi ve kültürüyle ülkemizin gezilmeye ve görülmeye değer önemli bir şehri olan Bayburt’tayız. Bayburt’u gezerek bütün yönleriyle izleyicilerimizle paylaşacağız. Belediye Başkanımıza misafirperverliğinden ötürü ve verdiği önemli bilgilerden dolayı teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını temenni ediyorum” dedi.

Bayburt Belediyesi ziyaretini tamamlayan Tüzmen, “Kürşad Tüzmen ile Benim Şehrim” programının çekimlerine başlamak üzere motosikletiyle binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Bayburt Kalesi’ne geçti.

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
Bayburt Üniversitesinde Mezuniyet coşkusu
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri 11.günde Coşkuyla Devam Ediyor
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde ,Ferah Zeydan konser verdi
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi 5.Dede Korkut Bilim Şenliği
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Sefalı’nın adı yeni bir bitki türünde daha yaşayacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Sefalı’nın adı yeni bir bitki türünde daha yaşayacak
0
Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen Bayburt Üniversitesi Ehram Atölyesini Ziyaret Etti
Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen Bayburt Üniversitesi Ehram Atölyesini Ziyaret Etti
0
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Vali Cüneyt Epcim’i Ziyaret Etti
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Vali Cüneyt Epcim’i Ziyaret Etti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.