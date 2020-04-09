Eşinin Mevlidi İçin Biriktirdiği Parayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na Bağışladı

Bayburt’ta eşi kırk gün önce vefat eden Altın Bilgeoğlu, mevlid için ayırdığı bin 500 lirayı Milli Yardımlaşma Kampanyası’na bağışladı.

Bayburt’un Halfikale Mahallesi Kızıldağ Mevkii’nde ikamet eden 67 yaşındaki Altın Bilgeoğlu kırk gün önce vefat eden eşinin mevlidi için biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Mili Dayanışma Kampanyası’na bağışladı. Bilgeoğlu’nun duygulandıran davranışı, ev ihtiyaçlarının karşılanması için iletişime geçtiği Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görevli polis memurunun sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Bilgeoğlu yaptığı açıklamada eşinin 40 gün önce vefat ettiğini ve annesi ile aynı evi paylaştıklarını belirtti. İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı tedbirler doğrultusunda sokağa çıkamadığını kaydeden Bilgeoğlu, ev ihtiyaçlarını da Vefa Sosyal Destek Grupları yardımıyla karşıladığını bildirdi.

Bilgeoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine harekete geçtiğini kaydederek, “Cumhurbaşkanımız nasıl 15 Temmuz’da ‘Biz her şeyi kazanacağız’ dedi. Biz de bu hastalığı Allah’ın izniyle atlatacağız. Bunun için bende yardımda bulundum.” dedi.

Vefat eden eşinden kalan emekli aylığı dışında başka bir geliri olmadığını sözlerine ekleyen Bİlgeoğlu, “Eşimin emekli aylığı var. Fakat henüz bağlanmadı. Bunun dışında her hangi bir gelirim yok. Ev ihtiyaçlarım için 155’i aradım. ‘Çarşıya gidemiyorum. Gelin bana yardımcı olun. Bu yardımı götürün verin. ’ dedim. Annem ve kendim için hazırladığım parayı kimliğimin arasına koydum, memur beylere teslim ettim. Kendim için 865 lira, annem için de 700 lira verdim. Onlar da parayı yatırıp dekontunu bana getirdiler.” diye konuştu.

Bilgeoğlu, Milli Dayanışma Kampanyası’na herkesin destek olmasını isteyerek, “Seve seve vatanımın, ülkemin yanındayım. Her zaman Cumhurbaşkanımı çok sevdim ve seveceğim. O’nun her söylediği benim için sanki bir emir. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Alo dediğim zaman devletim hep yanımda, polisim hep yanımda. Ben de devletimin yanında olmak istiyorum. Vatanımla, milletimle gurur duyuyorum. Elinden gelen herkes bu görevi fazlasıyla yapsın. ” İfadelerini kullandı.

Bilgeoğlu’nun 87 yaşındaki annesi Emine Cengiz ise, “Elimizde olsa her zaman yapacağız. Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin. Kimde varsa herkes devlete yardım etsin. Bizim gidecek yerimiz yok. Kimse bizi de kabul etmez. Cumhurbaşkanımız olmasaydı zaten Türkiye gitmişti. Rabbim onu her türlü kazadan beladan korusun. Bu hastalığı da Türkiye’nin üstünden def etsin inşallah.” dedi.

Bilgeoğlu’nun duyarlı davranışının kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Bayburt Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Fatih Altınay da Vefa Sosyal Destek Grupları projesi kapsamında vatandaşların taleplerini karşıladıklarını söyledi. Bilgeoğlu’nun ihtiyaçları için 155’i aradığını bildiren Altınay, “Aslında biz mutfak alışverişi olarak gittik. Sonrasında teyzemiz bize Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya kendi ve annesi adına toplamda bin 500 lira yatıracağını beyan etti. Eşinin 40 gün önce vefat ettiğini söyledi. Herhangi bir gelirinin olmadığını ve buna rağmen toplamda bin 500 liralık bağış yapmak istediğini belirtti.” diye konuştu.

Bilgeoğlu’nun talebi doğrultusundan kendilerine teslim edilen parayı kampanya için açılan bağış hesabına yatırdıklarını aktaran Altınay, “Market alışverişi isteğini de görerek dekontla birlikte eve gittik. Teyzemize teslim ettik. Kendisin bolca duasını da aldık. Böyle şeyler bizleri hem onurlandırıyor hem de gururlandırıyor. Böylesine zorlu zamanlarda devlet ve millet bütünleşmesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Seviniyoruz. Anadolu irfanı dedikleri şeyi bizzat görmek polis memuru olarak bizleri ayrıca mutlu ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.