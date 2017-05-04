Eroğlu ve Ağbal 14 tesisin temelini atacak

Orman ve su işleri bakanı prof. dr. Veysel Eroğlu ile maliye bakanı Naci Ağbal 113 milyon tl yatırım bedelli 14 tesisin temelini atacak…

Prof. dr. Veysel Eroğlu 7 milyon tl tutarındaki 6 müjde ile bayburt’a geliyor…

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Maliye Bakanı Naci Ağbal

6 Mayıs Cumartesi günü Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Bayburt’ta inşa edilecek 113 milyon lira yatırım bedelli 14 adet tesisin temelini atacaklar.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu ayrıca programı çerçevesinde Bayburt’a yapılması planlanan 7 milyon TL yatırım bedeline sahip 6 müjdeyi açıklayacak.

Bayburt’a 113 Milyon TL’lik 14 Tesis

Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Maliye Bakanı Naci Ağbal 6 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenecek toplu temel atma merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek Kırklartepe Barajı, 12 adet taşkın koruma tesisi ile OGM tarafından yapılacak 1 adet tesisin temelini atacaklar.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Eroğlu, Bayburt’ta düzenlenecek merasimde orman köylülerinin kalkındırılması maksadıyla 5 aileye gelir getirici tür, 10 aileye Orköy sertifikası verecek. Ayrıca mavi ladin, sarıçam ve Avrupa ladini fidan türlerinden oluşan toplam 5 bin adet fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.

Kırklartepe Barajı’nın Temeli Atılıyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılacak Kırklartepe Barajı’nda 20 milyon metreküp su depolanacak, barajın sulamasının tamamlanması ile de 55 bin 380 dekar zirai arazi suya kavuşacak. Ayrıca 17 yerleşim yeri taşkın zararlarından korunacak.

Bayburt’a Son 3 Yılda 454 Milyon TL’lik 68 Müjde

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 15 Şubat 2015 ve 6 Kasım 2016 tarihlerinde Bayburt’a verdiği 447 milyon TL’lik 62 müjdeye ilave olarak 7 milyon TL yatırım bedeline sahip 6 müjde daha verecek. Böylece son 3 yılda Bayburtlulara 454 milyon TL’lik 68 müjde vermiş olacak.

Müjdeler arasında fidan üretimi, orman köylülerine kredi, gelir getirici tür ağaçlandırma faaliyetleri, şehir ormanı ve 3 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun (OMGİ) kurulumu yer alıyor.