ENSAR VAKFI HEYETİ, VALİ CÜNEYT EPCİM’İ ZİYARET ETTİ

Ensar Vakfı Bayburt Şubesi’nce hayata geçirilen “İlim Kitap Kahve” projesinin tanıtımı için Bayburt’a gelen Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader ile eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milletvekili ve vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi Feyzullah Kıyıklık’ın aralarında olduğu heyet Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim, Genel Müdür Kader’den vakıf çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Vali Epcim, Bayburt’un milli ve manevi değerlere bağlılıkta zirve kentlerden biri olduğunu ifade ederek Anadolu irfanının yaşatıldığı bir şehir olduğunu kaydetti. İnsan yapısı itibariyle de özel bir konumda olduğunu belirttiği Bayburt’ta konuklarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Vali Epcim, heyete teşekkür etti.

Heyet adına söz alan Kader ise Vali Epcim’e yakın ilgisi ve konukseverliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Ziyaret Vali Epcim ile heyet üyeleri arasındaki bilgi alışverişiyle sona erdi.

Ziyarette Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri Recep Çalık, Hayrettin Öztürk, Fethullah Şen, Bayburt Şube Başkanı Ahmet Ertaç, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Tevhit Ayengin, Proje Koordinasyon Sorumlusu Mustafa Özşahin ile dernek üyeleri yer aldı.