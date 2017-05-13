Engelliler haftası”BİZ DE VARIZ”

Engelliler haftasında, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi engelli bireylerimizin farkında olduğunu belirten açıklama yaptı.

Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletlere üye 156 devletin 10-16 Mayıs aralığında engelliler için farkındalık haftası olarak belirlenmiştir. Engellileri Koruma Milli Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı

11 Mayıs Görme Engellileri günü

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engellileri günü

13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü

14 Mayıs Zekâ ve Ruhsal Engelliler günü

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü

16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.

Bizler; Uzmanlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, engelli bireylerimizin farkında ve her zaman yanında olmaktan onur ve gurur duyuyoruz.

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