Engelliler haftası”BİZ DE VARIZ”

Engelliler haftasında, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi engelli bireylerimizin farkında olduğunu belirten açıklama yaptı.
Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletlere üye 156 devletin 10-16 Mayıs aralığında engelliler için farkındalık haftası olarak belirlenmiştir. Engellileri Koruma Milli Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.
- 10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı
- 11 Mayıs Görme Engellileri günü
- 12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engellileri günü
- 13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü
- 14 Mayıs Zekâ ve Ruhsal Engelliler günü
- 15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü
- 16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.
Bizler; Uzmanlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, engelli bireylerimizin farkında ve her zaman yanında olmaktan onur ve gurur duyuyoruz.
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