Emniyet Teşkilatı’nın 173’üncü Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü vesilesiyle tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen tören İl Emniyet Müdürlüğü Çelenginin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başladı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Vali Pehlivan, “Emniyet Teşkilatımızın 173’cü kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Daha nice uzun yıllar sağlıkla, başarıyla bütün Emniyet teşkilatlarımızın hizmet etmesini canı yürekten temenni ediyorum.” dedi.

Vali Pehlivan, insanoğlunun topluluklar halinde yaşama zorunluluğunun devlet kavramını ortaya çıkardığını devlet kavramıyla birlikte ise emniyet ve güvenlik konularının temel bir kamu hizmeti olarak ortaya çıktığını,bu gelişmelerin bireysel, ulusal ve uluslararası güvenlik konularını gündeme getirdiğini ifade eden Vali Pehlivan, “Polis Teşkilatı’nın 173 yıl önce kuruluşunu Emniyet Müdürlüğü’müzün miladı olarak kabul ediyoruz ama öncesinde tarih boyunca milletimizin kurmuş olduğu devletlerin güvenlik mekanizmaları elbetteki vardı. 1845 yılında emniyet teşkilatımız daha profesyonel, daha kurumsal bir yapıya kavuşmuştur ve gelişim sürecini bu gün itibari ile de devam ettirmektedir. Günün şartlarına göre kendisini adapte eden emniyet teşkilatımız, teknolojik imkânları her geçen gün çok daha fazla kullanır hale gelmiştir. Meslek mensuplarımız her geçen gün kendisini yetiştiriyor daha etkin ve daha verimli hizmetler ortaya koyuyor. Emniyet asayiş hizmetleriyle birlikte terör örgütlerine karşı cansiperane operasyonlar yapıyor. 15 Temmuz menfur darbe girişiminde olduğu gibi şer odaklara karşı takdire şayan mücadeleler veriyor” diye konuştu.

Vali Pehlivan emniyet ve huzur ortamının sağlanmasında güvenlik güçlerinin vatandaşla olan ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Bayburt’ta bu anlamda son derece güzel bir birliktelik olduğuna değinen Vali Pehlivan, “Bayburt ilimiz malumunuz Türkiye’mizin en huzurlu illerinden birisi. Bu konuda vatandaşlarımızın katkısı büyük. İl merkezinden en ücra köşelerinde yaşayan vatandaşlarımıza kadar bu özelliğin devam ettirilmesi konusunda hem vatandaşlarımızın hem güvenlik güçlerimizin üstün gayretleri var. Bu bağlamda Güvenlik birimlerimizin, emniyetimizin, jandarmamızın elbette ki katkısı yadsınamaz. Bizim huzur içerisinde bu ilde; ilçeleriyle, köyleriyle, mahalleleriyle birlikte yaşamamız hususunda polis teşkilatımızın takdire değer katkıları var. Bu katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Polis teşkilatımız bu yıllar içerisinde çok özverili hizmetler ortaya koydu. Vatan için, vazifesi için canını feda eden meslek mensupları oldu ve olmaya devam ediyor. Bu tören vesilesiyle aziz şehitlerimizi, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimizden ebediyete intikal etmiş olanları da rahmetle anıyor hayatta olanlara da sağlık, huzur ve afiyetler diliyorum. Emniyet mensuplarımızın ailelerine de bahsetmeden geçmek istemiyorum. Çünkü arkadaşlarımız bugün buradalar, yarın bir gün yurdumuzun her hangi bir ilinde, ilçesinde görev yapmak üzere yola çıkacaklar. Arkadaşlarımızın aileleri de tabi adeta bu görevlere ortak oluyorlar. Bu vesile ile polis teşkilatı mensuplarımıza destek olan ailelerine de şükranlarımı arz ediyorum.” İfadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ise Türk Polis Teşkilatı’nın 10 Nisan 1845 tarihinden itibaren gücünü yasalardan, desteğini halktan alarak fedakarca görev yaptığını belirtti. Emniyet teşkilatının kamunun huzur ve düzenini, vatandaşların mal ve can güvenliğini korumak için ilk günden beri büyük bir özveriyle çalıştığına dikkat çeken Er, “Biliyoruz ki bizim gücümüz milletimizin gücüdür. Bizler gelişen teknolojik imkanlar ve modern ekipmanlarla havada, denizde ve karada geleneklerine bağlı, yeniliklere duyarlı şekilde devletimize ve milletimize hizmet etme hedefinden asla ödün vermeyeceğiz. Mevzu bahis vatan olunca gerisinin teferruat olduğu Afrin’de Mehmetçiğin öncülüğünde polis ve jandarma özel harekatın eliyle yazılan destanla bir kez daha tescillenmiştir. Böyle kuvvetli ve kudretli bir milletin evlatlarından oluşan teşkilatımızın mensubu olmak bizler için ayrı bir övünç kaynağıdır. Vatandaşlarına hizmeti kutsal görev bilen, kanunların verdiği yetkileri yerinde ve zamanında kullanan, kendisini toplumun bir parçası olarak gören fedakar mesai arkadaşlarım özverili çalışmalarıyla geleceğimizin daha huzurlu ve güvenli olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygularla vatan ve bayrak uğruna canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, üstün hizmet anlayışıyla görevlerini sürdüren mesai arkadaşlarıma ve aile fertlerine de sağlık mutluk ve başarılar diliyorum.” dedi.

Tören il genelinde düzenlenen afiş yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, siyasi parti, sivil toplum ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile emniyet teşkilatı mensupları katıldı.