Emniyet Müdürü Kaya’dan Başkan Memiş’e Veda Ziyareti

59 ilin emniyet müdürünün değiştirildiği kararnamede, Polis Başmüfettişliğine atanan Bayburt İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’e veda ziyaretinde bulundu.

Beraberinde Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile birlikte ziyaret gerçekleştiren Müdür Kaya, Bayburt’taki görev süresince kendilerine göstermiş olduğu misafirperverlik ve katkılardan dolayı Belediye Başkanı Memiş’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.





Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise, Bayburt’a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ettiği İl Emniyet Müdürü Kaya’ya yeni görevinde üstün başarı temennisinde bulundu. Ayrıca Başkan Memiş, ziyaret anısına Müdür Kaya’ya Bayburt taşından üretilmiş Saat Kulesi maketi hediye etti.