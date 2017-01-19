Emitt 26 Ocak’ta Kapılarını Açıyor

EMİTT 2017 26 Ocak'ta kapılarını İstanbul'da açıyor.

Emitt 26 Ocak’ta Kapılarını Açıyor
banner330
Bayburt, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT’te yöresel lezzetleri, kültürü ve kendine özgü motifleriyle bir kez daha görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen otelleri, acenteleri, işletmecileri, girişimcileri, turizm profesyonellerini ve turizm meraklılarını buluşturan EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı bölgenin en önemli buluşma noktası olarak kabul ediliyor.

Zengin Tatlar Ziyaretçilerin Beğenisine Sunulacak

26 Ocak 2017’de kapılarını bir kez daha ziyaretçilerine açmaya hazırlanan Emitt fuarında Bayburt ziyaretçilerini bu yıl 12. hol e-1206 numaralı stand da ağırlayacak. Eşsiz mutfağından damak tatları, zengin kültürü, el sanatları ve folklorik öğeleriyle Bayburt ‘un tüm unsurlarıyla yer alacağı fuar 29 Ocak’ta sona erecek.
İlgili Galeriler
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
11.Derneklerarası Bilgi Yarışması
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.