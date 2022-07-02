EMEKLİ MEMUR-SEN BAYBURT İL TEMSİLCİLİĞİ 30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜ BİLDİRİSİ

BAYBURTGÜNDEM- Emekli demek nesillerden nesillere aktarılmış değerler demektir. Emekli demek devlette sürekliliğin öznesi demektir. Emekli ve emeklilik kurumu, bu süreklilik içinde görülmeli ve anlaşılmalıdır. Unutulmaması gereken şudur ki; emeklilikte, fiili hizmet sona erse de emeklilerin ev geçindirme sorumluluğu devam etmektedir. Son yıllarda alım gücünde yaşanan düşüşten en fazla emekliler etkilenmekte, aktif çalışma ücreti ile emekli aylığı arasındaki uçurum emekliyi yoksullaştırmaktadır.

Aile medeniyeti olma vasfımız; öncelikle ailenin çatısını oluşturan, aileyi bir arada tutan, ailede hikmet ve irfanı temsil eden büyüklerin itibarını korumayı gerektirmektedir. Geçim derdine düşmüş, muhtaç hale getirilmiş emeklinin aileyi bir arada tutma gücü bulamayacağı ortadadır.

Köşesine çekilmiş, hayattan elini eteğini çekmiş bir emekli tipi istenmiyorsa, emeklilerin yaşam koşulları düzeltilmeli, müreffeh bir yaşamı mümkün kılacak zemin üretilmelidir. Emeklilikte gelirin ve yaşam standardının büyük düşüş yaşamasından dolayı çalışanın verdiği en zor karar emeklilik kararıdır.

Bu şartlarda emekli olmaya karar vermek de emekli olunca hayat standardını korumak da zorlaşmaktadır. Bu nedenle emeklilerimizin %39’u tam zamanlı, %33’ü yarı zamanlı çalışmak zorunda kalmakta, her 100 emekliden 72’si emekli olunca iş arayışına girmektedir.

Bizler, emekliler olarak himmet değil, yıllarca verdiğimiz hizmetin karşılığı olan onurlu bir yaşamı istiyoruz. Bu bizim en temel insan hakkımız, alın terimizin karşılığıdır.

Şüphesiz, Memur-Sen’in ve bağlı sendikalarının mücadelesiyle elde edilen kazanımlar emeklilerin durumunda eskiye oranla iyileşmeler sağlamıştır. Memur-Sen’in gayretlerinin ürünü olarak; kamu görevlileri emekli aylıklarının memur maaş zamları oranında artırılması, bütün emeklilere yılda iki kez bayram ikramiyesi verilmesi, maaş promosyonu, maaşlarda iyileştirmeler ve son toplu sözleşmenin bir kazanımı olarak kamu görevlileri emeklilerinin ek göstergelerin artırılması çalışması son derece önemlidir. Bununla birlikte emeklilerin mali ve sosyal haklarında iyileştirilmesi gereken birçok konu olduğu da ortadadır.

Memur-Sen tarafından açıklanan 'açlık-yoksulluk' araştırmaları dikkate alındığında; en verimli dönemlerini ülkesine ve milletine hizmetle geçiren, özverili çalışmalarıyla alın terinin ve helal kazancın timsali emeklilerimizin almış olduğu maaş oldukça düşük kalmaktadır. Türkiye, emeklilerine daha yüksek mali ve sosyal imkânlar sağlayacak güce sahiptir.