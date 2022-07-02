EMEKLİ MEMUR-SEN BAYBURT İL TEMSİLCİLİĞİ 30 HAZİRAN EMEKLİLER GÜNÜ BİLDİRİSİ

Türkiye’nin kalkınması, milletin refahı için emek vermiş olan 13,6 milyondan fazla emekli sorunlarının çözülmesini, yaşam standartlarının geliştirilmesini beklemektedir. Emekli; emek verme gücü sona ermiş, kamu maliyesine yük olmuş kişi olarak değil, verdiği emek ve hizmetten dolayı hürmeti hak etmiş kişidir.
BAYBURTGÜNDEM- Emekli demek nesillerden nesillere aktarılmış değerler demektir. Emekli demek devlette sürekliliğin öznesi demektir. Emekli ve emeklilik kurumu, bu süreklilik içinde görülmeli ve anlaşılmalıdır. Unutulmaması gereken şudur ki; emeklilikte, fiili hizmet sona erse de emeklilerin ev geçindirme sorumluluğu devam etmektedir. Son yıllarda alım gücünde yaşanan düşüşten en fazla emekliler etkilenmekte, aktif çalışma ücreti ile emekli aylığı arasındaki uçurum emekliyi yoksullaştırmaktadır.
Aile medeniyeti olma vasfımız; öncelikle ailenin çatısını oluşturan, aileyi bir arada tutan, ailede hikmet ve irfanı temsil eden büyüklerin itibarını korumayı gerektirmektedir. Geçim derdine düşmüş, muhtaç hale getirilmiş emeklinin aileyi bir arada tutma gücü bulamayacağı ortadadır.
Köşesine çekilmiş, hayattan elini eteğini çekmiş bir emekli tipi istenmiyorsa, emeklilerin yaşam koşulları düzeltilmeli, müreffeh bir yaşamı mümkün kılacak zemin üretilmelidir. Emeklilikte gelirin ve yaşam standardının büyük düşüş yaşamasından dolayı çalışanın verdiği en zor karar emeklilik kararıdır.
Bu şartlarda emekli olmaya karar vermek de emekli olunca hayat standardını korumak da zorlaşmaktadır. Bu nedenle emeklilerimizin %39’u tam zamanlı, %33’ü yarı zamanlı çalışmak zorunda kalmakta, her 100 emekliden 72’si emekli olunca iş arayışına girmektedir.
Bizler, emekliler olarak himmet değil, yıllarca verdiğimiz hizmetin karşılığı olan onurlu bir yaşamı istiyoruz. Bu bizim en temel insan hakkımız, alın terimizin karşılığıdır.
Şüphesiz, Memur-Sen’in ve bağlı sendikalarının mücadelesiyle elde edilen kazanımlar emeklilerin durumunda eskiye oranla iyileşmeler sağlamıştır. Memur-Sen’in gayretlerinin ürünü olarak; kamu görevlileri emekli aylıklarının memur maaş zamları oranında artırılması, bütün emeklilere yılda iki kez bayram ikramiyesi verilmesi, maaş promosyonu, maaşlarda iyileştirmeler ve son toplu sözleşmenin bir kazanımı olarak kamu görevlileri emeklilerinin ek göstergelerin artırılması çalışması son derece önemlidir. Bununla birlikte emeklilerin mali ve sosyal haklarında iyileştirilmesi gereken birçok konu olduğu da ortadadır.
Memur-Sen tarafından açıklanan 'açlık-yoksulluk' araştırmaları dikkate alındığında; en verimli dönemlerini ülkesine ve milletine hizmetle geçiren, özverili çalışmalarıyla alın terinin ve helal kazancın timsali emeklilerimizin almış olduğu maaş oldukça düşük kalmaktadır. Türkiye, emeklilerine daha yüksek mali ve sosyal imkânlar sağlayacak güce sahiptir.
Emeklilerin sendikal örgütlenme özgürlüğünün engellenmesi, hak mücadelesi açısından büyük bir eksikliktir. Emeklilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi şüphesiz mücadele ve örgütlenme gerektirmektedir. Memur-Sen bünyesinde kurulmuş olan Emekli Memur-Sen, kamu görevlisi emeklileri başta olmak üzere bütün emeklilerin hak arama adresidir. Emeklilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile örgütlenme hakkı için mücadele etmeye, her platformda haklarımızı savunmaya devam ediyoruz. Bütün emeklilerimizi, Emekli Memur-Sen çatısı altında toplanmaya, bu onurlu mücadeleye güç ve omuz vermeye davet ediyoruz.
13,6 milyon emeklimizin haklarını korumak, refah içinde bir emeklilik geçirmelerini sağlamak, sosyal hayata aktif katılımlarını desteklemek için mücadele veren Emekli Memur- Sen olarak diyoruz ki;
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- Emeklilerle çalışanlar arasında açılan maaş farkı kapatılmalıdır.
- Kamu görevlilerinin fiilen çalıştıkları dönemde bordrolarında var olan “ek ödeme” de dâhil emek verilen dönemde maaşa eklenen unsurlar emekli maaşına da yansıtılmalıdır.
- Memurların emekli ikramiyesi hesabı yapılırken tam hizmet yılı hesaba katılıp, ay ve gün hesabının dâhil edilmemesinden doğan 1 ay ile 11 ay arası kayıp giderilmelidir.
- Yılda iki defa ödenen bayram ikramiyesi, gösterge rakamına bağlanmalı ve maaşlara yapılan artış kadar artış yapılması sağlanmalıdır.
- Emeklilerden fiilen çalışabilecek güç noktasında ve fikri zeminde bilgi birikimi müsait olanlar gerek kendi alanları, gerekse faydalı olabilecekleri uygun alanlarda istihdam edilmelidir.
- Emeklilerin Sendikalara üye olma hakkı yasal statüye kavuşturulmalı, emeklilikte de sendika üyeliği devam etmeli, haklarımız da bizimle emekli olmamalı.
- Yaşa bakılmaksızın tüm emekliler toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalandırılmalıdır.
- Eş ve çocuk yardımı emeklilere de verilmelidir.
- Öğrenim hayatına devam eden çocuğu olan emeklilere eğitim yardımı ödemesinin kapsamı genişletilmelidir.
- “Aktif Yaşlanma” kavramı ülkemizde de hayata geçirilerek emeklilerin daha sağlıklı bir emeklilik dönemi geçirmeleri sağlanmalıdır.
- Genel sağlık politikalarının dışında, yaşlılara yönelik özel sağlık politikaları da geliştirilmeli, sağlıklı yaşlanmaya yönelik farkındalık eğitimleri verilmelidir.
Bu vesileyle bütün emeklilerimizin 30 Haziran Dünya Emekliler Gününü kutluyor, emeklilerimiz için daha sağlıklı, huzurlu, müreffeh bir yaşam için mücadele etme kararlılığımızı vurguluyor, bütün emeklilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz.
Emekli Memur-Sen Bayburt İl Temsilciliği
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