BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: “2 MİLYON 22 BİN HANEYE ELEKTRİK DESTEĞİ ÖDEMESİ 1 MART İTİBARİ İLE BAŞLIYOR”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ihtiyaç sahibi ailelere devlet tarafından aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği verileceğini duyurmuştu. Bu uygulamadan yaklaşık 2 milyon 22 bin hanenin yararlanmasını bekliyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 22 bin hanenin yararlanacağı elektrik desteği uygulamasının 1 Mart tarihi itibariyle başlayacağını açıkladı.

-Ödemeler PTT aracılığı ile yapılacak

Destek miktarının evde yaşayan kişi sayısına göre 40.31 ila 80.63 TL arasında değişeceğini ifade eden Bakan Selçuk, ödemelerin belirlenen kişilere düzenli olarak PTT aracılığı ile yapılacağını duyurdu.

Buna göre; 1-2 kişi 75 kilovatsaat, 3 kişi 100 kilovatsaat, 4 kişi 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovatsaat elektrik desteği verilmiş olacak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, elektrik desteği ödemesi çalışmalarına katkılarından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na teşekkür etti.

-“Vatandaşlarımızın sevinçlerini görmek her şeye değer”

Zehra Zümrüt Selçuk, “Bakanlık olarak sosyal yardımlar konusunda ciddi bir mesai harcıyor, aktif hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yardımlar ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin, yaşlılarımızın, engellilerimizin, vatandaşlarımızın her anlamda her zaman yanında olmaya, elinden tutmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sevinçlerini görmek, yüzlerini güldürmek her şeye değer.” dedi.

Bakan Selçuk, elektrik desteğinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.