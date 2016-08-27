Ekrem ve Naile Seyhan Camii’nin temeli atıldı

Vali İsmail Ustaoğlu, İşadamı Ekrem Seyhan tarafından Şingah Mahallesi’nde yaptırılan Ekrem ve Naile Seyhan Camii’nin temel atma törenine katıldı.

Temel atma töreni öncesinde yaptığı konuşmada Bayburt’a böyle bir yapı kazandırdığı için İşadamı Ekrem Seyhan’a teşekkür eden Vali İsmail Ustaoğlu, “ Ülkemizde son dönemde çok güzel eserler yapılıyor. İlimizde de bu anlamda çok güzel eserlerin altına imza atılıyor. Geldiğim günden beri söylüyorum; ülkemizin en güvenli ve en huzurlu olma özelliğini taşıyan şehirlerden biri olan Bayburt’umuzda kamu yatırımları adına çok güzel hizmetlere imza atıldığı gibi bu şekilde milli ve manevi değerlerimizin ve İslam’ın en önemli sembollerinin başında gelen böyle kutsal bir yapıyı ilimize kazandırma adına gösterdiği gayretler dolayısıyla ilimizin değerli ve kıymetli şahsiyetlerinden Ekrem Seyhan’a teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun. Bu vesileyle ebedi hayata göçmüş tüm yakınlarına da Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye’de bu gibi mekanlar çok önemli. Son dönemde yaşadığımız süreçle birlikte ülkemizin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe çok fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyoruz. Böyle kutsal mekânlarımız gerek milli ve manevi değerlerimiz açısından gerekse gençlerimiz ve çocuklarımızın birikimli, donanımlı ve inançlı yetişmesi açısından çok çok önemli. Bu bölgede de bu bakımdan böyle bir yapıya ciddi bir ihtiyaç vardı. Bu eksikliği de Ekrem Seyhan amcamız dolduracak inşallah. Ben tekrar huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ise Bayburt’ta son zamanlarda buna benzer gelişmelerin çokça yaşandığını ifade ederek bunun kendilerine mutluluk verdiğini kaydetti. Bayburt’u sevmenin sadece lafla olmayacağını söyleyen Milletvekili Kavcıoğlu, “Dolayısıyla bu topraklarda doğmuş ama daha sonra göç etmiş işadamları, siyasetçiler, bürokratlar yetiştirmiş bir şehrin yıllar sonra doğduğu topraklara bir şeyler vermesi en doğal olaylardan bir tanesi. Son yıllarda baktığımızda Mustafa Köseoğlu hem eğitim anlamında hem de manevi değerlerimiz adına önemli yatırımlar yaptı. Yine Fahrettin Evsen huzurevini, Kazım Erdem eğitim fakültesi binasını yaptı. Bu gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Bu anlamda Bayburt’a hem hayır anlamında hem de yatırım anlamında önemli bir dönüş var. Bunlar bizim açımızdan çok önemli. Bugünkü bu temel atma töreni dolayısıyla da burada bulananlara çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Milletvekili Şahap Kavcıoğlu Bayburt’a hayır işleri ve yatırımlar için ilgili çevrelerin sürekli bir yarış içerisinde olması gerektiklerini belirterek, “İnançlı ve imanlı nesiller yetiştirilmesi ve bu neslin ibadethanelerde kaynaştırılması 15 Temmuz’da da gördüğümüz gibi çok önemli. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bu yapılar Türk Milleti’nin tapusudur. O gün halkıyla bütünleşen camilerdeki salaların bu ülkenin birliğin, beraberliğine nasıl katkı yaptığını hep beraber gördük. Dolayısıyla bu ülkenin kalkınması ve gelişmesinin inançlı nesiller yetiştirmekle bağlantılı olduğunu gördük. Onun için bu hayırlarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Camilerin sadece ibadet yeri olmadığını aktaran İşadamı Ekrem Seyhan da “Camiler, Müslümanların dertleştiği, konuşup halleştiği, problemlere çarelerin bulunduğu bir mabettir. İnsanların yararlanacağı alanları inşa etmek bize nasip olacağı için Allah'a hamd ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bayburt İl Müftüsü Kemalettin Aksoy tarafından dua edildi. Daha sonra törene katılan protokol mensupları iş makineleri yardımıyla cami temeline ilk harcı döktü.

Törene Vali İsmail Ustaoğlu’nun yanı sıra Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Bayburt İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak ve vatandaşlar katıldı.​

