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Eğitim Fakültesi, Öğretmenler Günü Kutlama Programı Düzenledi

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Öğretmenler Günü Kutlama Programı Düzenledi

Eğitim Fakültesi, Öğretmenler Günü Kutlama Programı Düzenledi
27 Kasım 2019 Çarşamba 11:22

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda kutlama programı düzenledi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama programında ilk olarak açılış konuşmaları gerçekleşti.  

Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun konuşmasında, Öğretmenler Gününü öğretmen adaylarıyla birlikte kutlamanın anlamına dikkat çekerek, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin KPSS alan sınavlarında elde ettikleri başarılarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Hadislere atıfla öğretmenliğin önemini anlatan Coşkun, konuşmasını Öğretmenler Gününü kutlayarak sonlandırdı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Erdem ise geleceğe yön veren, milli ve manevi değerleri referans alan öğretmenler yetiştirmeyi ilke edindiklerini söyledi.

Ali Kemal Temuçin’in ‘Öğretmen Olmak’, Yahya Akengin’in ise ‘Öğretmenlik Sanatı’ başlıklı konuşmalarıyla devam eden program, solist Hilal Çetin ve gitarist Emre Doğan tarafından hazırlanan Şiir ve Müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Hanefi Bayraktar ve Prof. Dr. Metin Uçurum, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Erdem, Adalet MYO Müdürü Doç. Dr. Yusuf Şen, Yahya Akengin, Ali Kemal Temuçin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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