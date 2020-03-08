DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ÇİÇEĞİ BAŞKAN PEKMEZCİ'DEN

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulunarak bayanların kadınlar gününü kutladı ve kendilerine çiçek takdim etti.

Ziyaretleri kapsamında Şehit Fatih Kostik, Şehit Recep Eşiyok, Şehit Nevzat Kaya, Şehit Serkan Saka ve Abdulkadir Nişancı'nın ailelerine de çiçek takdiminde bulunan Pekmezci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



Bayburt belediyesi kadın meclis üyeleri, bayan personeli, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Kadın Kolları, esnaf ve sağlık personeline de ziyaretlerde bulunan Pekmezci 112 Acil Servis ile hastanede görev yapan bayan personelin kadınlar gününü kutladı. Belediye Başkanı Pekmezci'nin ziyaretlerinde son durağı ise Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)Bayburt Şubesi oldu.

Burada Senem Daştan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Pekmezci 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak KADEM şeref defterini imzaladı.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci " Bugün Dünya Kadınlar Günü bizde Bayburt Belediyesi olarak hayatımıza emekleriyle anlam katan kadınlarımızı bu özel günlerinde unutmadığımızı göstermek adına kendilerini ziyaret edip çiçeklerinı takdim ettik ve kadınlar gününü kutladık. Yüce dinimizde kadınlara çok büyük önem vermiştir.

Peygamber Efendimiz Cennet annelerin ayağı altında buyurmuştur. Kadınlarımız Türk toplumunda da önemli bir yere sahiptir ve tarihimizde ve günümüzde oynadıkları rollerle bunu her zaman kanıtlamışlardır. Öyleki büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” demiştir.

Başta şehit ve gazilerimizin anne ve eşleri olmak üzere sevgi dolu yürekleri ve fedakârlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, insanlığın umudunu yeşerten annelerimiz, kardeşlerimiz, eşlerimiz, kıymetli varlıklarımız kadınlarımızın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor,