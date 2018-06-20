İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın Türkiye genelinde derneklere vermekte olduğu proje destekleri kapsamında,eğitim öğretim hayatına Bayburt’ta devam eden yabancı öğrencilerin sosyal uyumunu kolaylaştırıp artıracak “Onlarca Renk, Yüzlerce Kültür, Dünya 5’ten Büyüktür” projesi için protokol imzalandı.

Bayburt Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından hayata geçirilen projenin imza töreni Vali Ali Hamza Pehlivan’ın himayesinde, İl Dernekler Müdürü Mevlüt Birkanım ve Bayburt Uluslararası Öğrenci Derneği Dernek Başkanı Veysel Akbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Valilik makamında gerçekleştirilen imza töreni öncesi Dernek Başkanı Veysel Akbaş ve İl Dernekler Müdürü Mevlüt Birkanım’dan bilgiler alan Vali Pehlivan eğitim şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Bayburt için projenin önemli olduğunu belirtti.

Aile ortamından uzakta eğitimlerine devam eden öğrencilere proje kapsamında sosyo-psikolojik ve sosyo-ekonomik destek sağlanacağını da aktaran Vali Pehlivan, Akbaş ve Birkanım’a projenin hazırlanması sürecindeki katkılarından dolayı teşekkür etti. İlimizdeki diğer derneklerin de proje üretmek suretiyle bu tür desteklerden faydalanabileceğini belirtti.

Bayburt Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Veysel Akbaş ise proje kapsamında yapılacak sosyal aktiviteler sayesinde farklı renk ve kültürlerin etkileşimiyle yabancı öğrencilerin sosyal yaşama daha aktif katılımlarının ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmelerinin hedeflendiğini ifade etti. Akbaş, “Gözlemlerimiz sonucunda sosyal uyum problemlerinin bu gençlerin psikolojilerini olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Tespit edeceğimiz bu gençlerimizin işinde uzman psikolog desteğiyle kişisel ve sosyal gelişimleri ile potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân tanıyacak, birlikte çalışma ve hoşgörü kültürünü artıracak, sosyal dışlanma ile mücadele ederek iletişimlerinin, eğitimlerinin ve yaşadıkları topluma aidiyet duygularının artırılması sağlanacaktır.” diye konuştu.

Maddi imkânları yetersiz olan gençlerin akranları ile aralarındaki farklılıkların minimuma indirilmesini de hedefleyen projeden 5 – 25 yaş aralığında 133 yabancı öğrenci yararlanacak.

Vali Pehlivan ile Dernek Başkanı Akbaş daha sonra projenin hayata geçirilmesini öngören protokolü imzaladı.

Vali Pehlivan projenin başta Bayburt’ta eğitim gören yabancı öğrenciler olmak üzere ilimize hayırlı olmasını temenni etti.