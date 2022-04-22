DSİ’DEN BAYBURT’A YAPILAN YATIRIMLAR

DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturuyor. Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor.

BAYBURTGÜNDEM- Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor.

Bu bağlamda ülkemizde 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletimizin istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir.

Trabzon ilinde son 19 yılda yapılan ve devam eden DSİ yatırımları hakkında açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yapmış olduğu açıklamada; “Bayburt ilimize son 19 yılda devasa su yapıları inşa ederek aziz milletimizin istifadesine sunduk. Bayburt’un münbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir” dedi.

Son 19 Yılda 80 Adet Tesisin Hizmete Alındı

Bayburt ilimizde son 19 yılda 80 adet tesisin hizmete alındığını belirten Genel Müdür Yıldız, “Bu tesislerin, 1 adedi İçmesuyu Tesisi, 10 adedi Baraj, 13 adedi Sulama Tesisi, 2 adedi Arazi Toplulaştırma ve TİGH, 51 adedi Taşkın Koruma Tesisi, 3 adedi Hes Tesisidir.

Çiftçilere Yıllık 98 Milyon TL Zirai Gelir Artışı Sağlandı

Bu tesislerle birlikte, Yıllık 8,33 milyon m³ içme ve kullanma suyu temin edilerek 66.000 kişiye içme ve kullanma suyu sağlanmıştır. Baraj depolama kapasitesi 93,90 milyon m³ hacmine ulaşmıştır. Toplam 354.060 alanda ATTİGH tescili yapılmıştır. Taşkın Kontrol projelerimizle, 55 yerleşim yeri ve 7.870 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Hidroelektrik enerji üretimi ise yıllık 0,08 milyar kWh'tir. Son 19 yılda, tamamlanan 13 sulama tesisi ile birlikte, toplamda 167.220 dekar, kısmi olarak 2.500 dekar arazi olmak üzere toplam 169.720 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 98 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Kırklartepe Barajı Su Tutmaya Başladı

Bayburt Kırklartepe Barajında devam eden inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Kırklartepe Barajımızı Saruhan (Haho) deresi üzerine, Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa ettik. Söz konusu barajımızın temelden yüksekliği 45 m olup, kret uzunluğu ise 779 metredir. Barajımızın gövdesini tamamlayarak, su tutmaya başladık. Şu anda geçici kabul aşamasındayız. Bu barajımızın sulama ve toplulaştırma inşaatlarını da önümüzdeki yıl ihale edip, yapmayı planlıyoruz. Sulama inşaatını da tamamladığımızda toplamda 57 700 dekar zirai tarım arazisini su ile buluşturmuş olacağız ve böylelikle ekonomimize yıllık 45 milyonluk bir katkı sağlanmış olacaktır” dedi.

DSİ Olarak Ülkemizin Suyuna Da Toprağına Da Sahip Çıkıyoruz…

Bayburt ilindeki toplulaştırma çalışmalarına da değinen Genel Müdür Yıldız, “2003 yılından bugüne kadar, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 2 adet iş tamamlanarak 354.060 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Bayburt ilinde 22 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır.” dedi.

Taşkın Koruma Tesisleriyle Taşkın Risklerini Minimize Ediyoruz

Genel Müdür Yıldız; “Ayrıca; Bayburt İlinde taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 51 adet taşkın koruma tesisi ile Bayburt şehir merkezi ile birlikte, 50 adet yerleşim yeri ve 7 870 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Şuanda Bayburt ilimizde inşaatı devam eden 3 Taşkın kontrol projemiz bulunmaktadır.

Kendi Enerjimizi Kendimiz Üretiyoruz

Bayburt’ta işletme safhasında 3 adet HES tesisi bulunmaktadır. Bu HES’lerin kurulu gücü 24,45 MW, yıllık enerji üretimi ise 79,98 milyon kiloWatt.saat'tir. Planlama ve Proje safhasında ise 1 adet HES işimiz bulunmaktadır. Bu HES projemizin ise kurulu gücü 8,86 MW, yıllık enerji üretimi ise 23,02 milyon kiloWatt.saat'tir.” dedi.

Akşar Göleti

Çoruh Nehir Yatağı

Çayırözü Göleti

Demirözü Barajı

Kırklartepe Barajı

Kitre Göleti

Konursu Göleti

Taht Göleti