DSİ SON 18 YILDA BAYBURT’TA 7 BARAJ YAPTI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Bayburt’a yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.

DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de itici sektörü olmaktadır.

2021 Yılını Sulamada Hamle Yılı İlan Ettik

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya YILDIZ, ’Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır. ’dedi.

Bayburt ilimizin Münbit Topraklarını Sulamaya Açıyoruz…

Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 18 yılda Bayburt ilinde inşa edilen 13 sulama tesisi ile 170 Bin 660 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını belirten Genel Müdür YILDIZ,’ Böylece Bayburt topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 98 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık.

10.100 Dekar Arazide İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor…

Bayburt ilimiz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 3 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 3 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 10.100 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 8 milyon TL katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Bayburt zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır.’ dedi.Bayburt’a 7 Baraj Kazandırdık.

Doğu Karadeniz’in en önemli illerinden biri olan Bayburt’ta ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 75 adet Tesis ile 1 milyar 446 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya YILDIZ,’ Bayburt’ta son 18 yılda 7 baraj inşa ettik.

İnşaatı Devam Eden 13 Baraj ve 3 Gölet ile 108.270 dekar Arazi Daha Sulamaya Açılacaktır.

Diğer taraftan Bayburtlu vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Bayburt ilimizin su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 13 baraj ve 3 göletin yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bayburt ilimize Menba Kalitesinde İçmesuyu

Genel Müdür YILDIZ, Diğer taraftan proje çalışmaları devam eden içmesuyu tesisin 2025 yılı sonuna kadar tamamlayarak, toplamda 40.000 kişi için yılda 8,33 milyon m³ içmesuyu temin edilecektir.

Bayburt ilimizde Taşkın Riskini Azaltıyoruz

Ayrıca; Bayburt İlinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 49 adet taşkın koruma tesisi ile 51 yerleşim yeri ve 7.870 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmış ve 7 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir.

1 Adet Yeraltı Barajı İnşaat Çalışmaları Başladı.

Baraj ve Gölet Çalışmalarımızın yanında düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan Yeraltı Barajı İnşa çalışmalarımız kapsamında Bayburt ilimizde 1 adet depolama tesisi çalışmalarımızın planlama çalışmaları devam etmektedir. ‘dedi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

AKŞAR Mehmetaslan Göleti

Çayırözü Göleti

Demirözü Barajı

Kitre Göleti

Konursu Göleti

Çoruh Nehri TK3