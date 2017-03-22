DOWN SENDROMLU ÖĞRENCİLER VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Down Sendromlu öğrenciler 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

DOWN SENDROMLU ÖĞRENCİLER VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
22 Mart 2017 Çarşamba 12:20
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Özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinin öğrencileri 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti. Down Sendromlu öğrencileri makamında ağırlayan Vali İsmail Ustoağlu, Merkez Müdürü Serhat Kılıç’tan çalışmaları ve öğrencilerin rehabilitasyon süreci hakkında bilgi aldı. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Vali İsmail Ustaoğlu, ziyaret dolayısıyla merkezin Kurucu Müdürü Serhat Kılıç ve beraberindeki down sendromlu öğrencilere teşekkür etti. Vali İsmail Ustaoğlu ziyaret anısına öğrencilerle fotoğraf çekilerek kitap hediye etti.

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