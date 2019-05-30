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Dostlar Meclisi iftarda buluştu.

İstanbul’da Bayburt Dostlar Meclisi (BDM) iftarda hemşerilerimizi buluşturdu.

Dostlar Meclisi iftarda buluştu.
30 Mayıs 2019 Perşembe 18:15

Aslında Bir dostluk platformu olan,Sosyal medyada ismini çokça duyuran, yaptığı bir çok faaliyet ve düzenlediği programlarla hemşerilerimizin takdirini toplayan  Bayburtlu Dostlar Meclisi, İstanbul Kaynarca 'da iftar programı düzenledi.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı programda BDM ailesi bir kez daha takdirle karşılandı.

BDM Başkanı İsmail Gürbüzer gazetemize yaptığı açıklamada, Sadece sosyal medyada olmadıklarını, reel hayatta da gurbetteki hemşerilerimizle sık sık bir araya gelerek Dost meclisleri oluşturduklarını, hemşerilerimizin destek ve düzenlenen programlara geniş katılımından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, tüm BDM ailesine ve hemşerilerimize teşekkürlerini iletti

Haber: Sinan Purut.

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