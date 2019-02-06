Vali Ali Hamza Pehlivan, şehir merkezi ile Bayburt Üniversitesinin Baberti Kampüsü arasında sefer yapan şehiriçi dolmuşa binerek yol boyunca hem yolcularla hasbihal etti hem de beraberindekilerle dolmuşçuluk hizmetlerine yönelik tespit ve değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz hafta Bayburt şehir merkezindeki dolmuşlarda “Bayburt Kart” uygulamasına başlanmıştı. Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından alınan karar doğrultusunda şehir merkezindeki dolmuşlarda ödeme için artık Bayburt Kart kullanılacak. Kartlı ödemenin yanı sıra hayata geçirilen havuz sistemiyle de daha adil ve daha düzenli bir işleyiş sağlanması hedeflendi.

Sistemin devreye sokulduğu güzergâhta seferlere başlayan dolmuşları inceleyen Vali Pehlivan Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman’dan bilgiler aldı. İncelemeleri kapsamında şehir merkezi ile Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi hattında çalışan dolmuşa binen Vali Pehlivan öğrencilerle sohbet etti. Vali Pehlivan yolculuğu sırasında araçta bulunanların dolmuşlarla ilgili talep ve önerilerini dinledi.Uygulamanın vatandaş memnuniyetini sağlaması ve muhtelif mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından güzel bir örnek olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, sistemin ulaşım güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları da engelleyeceğini belirtti. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bayburt Kart’ın dolmuş esnafı ve vatandaşlar için hayırlı olmasını dileyen Vali Pehlivan, “Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından alınan karar doğrultusunda şehir merkezimizde çalışan dolmuşlarımız artık kartlı sisteme geçti. Dolmuşlarda yolculuk ücreti ödemelerinin nakit yerine Bayburt Kart ile gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu uygulamayla hem vatandaşlarımız hem de dolmuş esnafımız fayda sağlayacaktır. Seyahatler daha düzenli ve daha güvenli olacaktır. Bu uygulamanın başlatılmasında emeği olan Oda başkanımızı ve dolmuşçu esnafımızı kutluyorum, kendilerine ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman ise öğrenciler ile emeklilerin gerekli belgeler ile başvurmaları halinde indirimli karta sahip olabileceklerini belirtti. Kart satış ve dolum işlemlerinin Şehir İçi Dolmuş Kooperatifi Binası, Saathane Meydanı’nda bulunan Çoruh Kuruyemiş ve Türk Dünyası Parkı karşısındaki Yedi Karanfil Kuruyemiş’ten gerçekleştirildiğini bildiren Kahrıman ilerleyen süreçte satış ve dolum noktalarının artırılacağını kaydetti; uygulamanın yerleşik hale gelmesi için vatandaşlara Bayburt Kartlarını bir an önce almaları çağrısında bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a yolculuğu sırasında İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ve Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman eşlik etti.