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DKBB ENCÜMEN TOPLANTISI BAYBURT’TA YAPILDI

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin ev sahipliğinde, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi.

DKBB ENCÜMEN TOPLANTISI BAYBURT’TA YAPILDI
21 Eylül 2021 Salı 19:20
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BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ve DKBB Genel Sekreteri Mehmet Şentürk katıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantının ardından Başkan Pekmezci misafirlerine Bayburt’un yöresel ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler ve plaket takdiminde bulundu.

Hediyelerin ardından misafir başkanlara Bayburt’u gezdiren Başkan Pekmezci şehir hakkında bilgi verdi.

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DKBB ENCÜMEN TOPLANTISI BAYBURT’TA YAPILDI
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