Din Görevlileri Bayram Günü Şehitlerimizin Manevi Huzurunda Dua ettiler.

Bayburt İl Müftüsü ve Din Görevlileri Bayram Günü Şehitlerimizin Manevi Huzurunda Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ettiler.

Vatan, millet, din ve mukaddesat uğruna canlarını veren şehitlerimiz için şehitlikte; namuslarını ve iffetlerini koruma uğruna canlarını feda ederek şehit olan bacılarımız için Kırzı köyü iffet mezarlığında Merkez Yakutiye Yeni Camii imam-hatibi Enis Aslan ve Akşemsettin Camii Müezzin-Kayyımı Emrah Yüce tarafından Aşr-i Şerif ve Sure-i Celileler okundu, akabinde İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından dua edildi.

Duayla okunan Hatmi Şerif, Aşrı Şeriflerden hasıl olan sevaplar Peygamber Efendimiz (SAV) başta olmak üzere Şehitlerimizin, kovid-19 nedeniyle kabirlerinde ziyaret edilemeyen cümle rahmetli mü'min ve mü'minat ile cümle geçmişlerimizin ruhlarına hediye edilerek, birlik ve beraberliğimiz daim olması, virüs salgınından kurtulmamız ve imtihanı başararak Camilerimiz başta olmak üzere normal hayata dönebilmemiz Yüce Mevlâmızdan niyaz edildi.