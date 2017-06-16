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DERNEKLER İL MÜDÜRÜ MEVLÜT BİRKANIM OLDU

İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeni kararı ve İçişleri Bakanı onayı ile Bayburt İl Dernekler Müdürlüğüne Mevlüt Birkanım atandı.

DERNEKLER İL MÜDÜRÜ MEVLÜT BİRKANIM OLDU
16 Haziran 2017 Cuma 17:16

1996 yılında Bayburt'a Öğretmen olarak atanan Birkanım; 2013 yılına kadar çeşitli okullarda,öğretmen,Müdür Yardımcılığı ve Okul Müdürlüğü görevlerinde bulundu.2013 yılında Bayburt Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında Spor Şube Müdürü olarak görevine devam eden Mevlüt Birkanım,Bayburt Üniversitesinin Spor alanında başarılı ve bir çok branşta başarılı olmasına önemli katkılarda bulundu.

​İlimizi 3 Lig de temsil eden Bayburt Grup Özel İdare Spor Kulübü​ yöneticiliği görevini de devam ettiren Birkanım; İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeni kararı ve İçişleri Bakanı onayı ile Bayburt İl Dernekler Müdürlüğüne  atandı.

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