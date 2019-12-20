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DERNEĞİMİZ HAKKARİ GAZİSİNİ UNUTMADI

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Bahçelievler Şube Başkanı Ahmet Yılmaz, Hakkari Dağlıca Yeşiltaş Karakolu'nda vatani görevini yaparken 19 Haziran'da düzenlenen saldırıda ayağından yaralanan Piyade Er Gökhan Baytemur’u evinde ziyaret ettiler.

DERNEĞİMİZ HAKKARİ GAZİSİNİ UNUTMADI
20 Aralık 2019 Cuma 16:34

           Bayburtlu hemşerimiz,Piyade Er Gökhan Baytemur ,Yeşiltaş Karakolu'nda vatani görevini yaparken ,9 Askerimizin şehit olduğu 19 Haziran'da düzenlenen saldırıda yaralanmıştı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş İstanbul’da Gazilerimiz ve şehit ailelerinin,düşkünlerimizin  her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi.

                  Ziyarete Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ,Bahçelievler Şube Başkanı Ahmet Yılmaz,Ömer Dündar ve Yılmaz Dursunkaya katıldılar.

Gazi ve Babasıyla bir süre sohbet edip hatırlarını soran Başkan ve ekibi,daha sonra Gazimize bir plaket  takdim ettiler.

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