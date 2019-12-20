DERNEĞİMİZ HAKKARİ GAZİSİNİ UNUTMADI

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Bahçelievler Şube Başkanı Ahmet Yılmaz, Hakkari Dağlıca Yeşiltaş Karakolu'nda vatani görevini yaparken 19 Haziran'da düzenlenen saldırıda ayağından yaralanan Piyade Er Gökhan Baytemur’u evinde ziyaret ettiler.

Bayburtlu hemşerimiz,Piyade Er Gökhan Baytemur ,Yeşiltaş Karakolu'nda vatani görevini yaparken ,9 Askerimizin şehit olduğu 19 Haziran'da düzenlenen saldırıda yaralanmıştı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş İstanbul’da Gazilerimiz ve şehit ailelerinin,düşkünlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi.

Ziyarete Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ,Bahçelievler Şube Başkanı Ahmet Yılmaz,Ömer Dündar ve Yılmaz Dursunkaya katıldılar.

Gazi ve Babasıyla bir süre sohbet edip hatırlarını soran Başkan ve ekibi,daha sonra Gazimize bir plaket takdim ettiler.