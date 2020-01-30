Deprem Bölgesi İçin Toplanan Yardımlar Bayburt'tan Yola Çıktı

Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye yardımlar devam ediyor.

Cuma günü yaşanan ve merkez üssü Elazığ’ın Sivrice İlçesi olarak belirlenen 6.8 büyüklüğündeki depremin etkisi Türkiye’nin birçok ili başta olmak üzere komşu ülkelerden de hissedildi. Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye yardım ulaştırmak üzere ülke çapında harekete geçildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği deprem bölgesine, vatandaşların yardımları devam ediyor. Bu kapsamda Bayburt’tan toplanan bir tır ile bir kamyon yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı. Toplanan yardım malzemeleri arasında 100 çuval un, 95 koli gıda malzemesi, 475 adet battaniye, 178 ısıtıcı, 52 koli giysi, 473 çift ayakkabı ile çeşitli gıda ve temizlik maddeleri yer alıyor.

Yardım kampanyasına destek için biriktirdikleri harçlıklarını bölgedeki depremzedeler yararına kullanılmak üzere bağışlayan amca çocukları Resul Karaman ile Recep Karaman’ın davranışı ise takdir topladı.

Vali Cüneyt Epcim, araçların bölgeye hareketi dolayısıyla düzenlenen törende toplanan yardımlar ile depremzedelerin yanında olmak ve acılarını bir nebze olsun hafifletmek istediklerini ifade etti. Bayburt Belediyesi ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının örnek bir işbirliği sergileyerek güzel bir çalışma başlattıklarını dile getiren Vali Epcim, “Başta Belediye Başkanlığımız olmak üzere katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Elazığlı kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bildirmek istiyorum.” dedi.

Bayburt’un yardımlaşma konusunda Türkiye’nin önde gelen illerinden olduğuna vurgu yapan Vali Epcim, “Bu manada Bayburt’tan böyle bir katılımın olması, acıların paylaşılması adına güzel bir birliktelik sağlanması bizlere mutluluk verdi. İnşallah bu acıyı devlet ve millet olarak hep birlikte aşacağımızı ümit ediyorum. Geçmiş yıllara göre depreme çok daha hazırlıklı olduğumuzu müşahede ettik. Bundan sonrada Bayburt’ta da bizler, üzerimize düşeni yapacağız. Belediyemizle, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzle, AFAD Müdürlüğümüzle, sivil toplum örgütlerimizle ve Bayburtlu vatandaşlarımızla depreme çok iyi bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Buna yönelik çalışmalarımızı başlattığımızı bilmenizi istiyorum. Bu yardımın sağ salim Elazığ’a ulaşmasını ve oradaki kardeşlerimizin yaralarına merhem olmasını temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin tüm Türkiye’de olduğu gibi kendilerinde de büyük üzüntü oluşturduğunu kaydetti. Depremin ardından olağanüstü toplanarak yardım kampanyası başlatmaya karar verdiklerini bildiren Başkan Pekmezci, “Cumhurbaşkanlığı Koordinasyon Merkezi ve AFAD İl Müdürlüğü ile görüşerek Cumartesi günü saat 19:30’da Belediye Başkan Yardımcıları ve tüm birimleriyle olağanüstü bir toplantı yaparak bu illerimize bir yardım kampanyası başlatılmasına karar verdik. Bayburtlu hemşerilerimiz her zaman olduğu gibi yine örnek bir dayanışma ve yardımlaşma duygusu ortaya koyarak büyük bir çalışma gerçekleştirdiler.” diye konuştu.

Kampanyaya destek veren Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, AFAD İl Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ile muhtarlara teşekkür eden Başkan Pekmezci, “Her biri elinden geldiği kadar yardım etme konusunda büyük bir gayret gösterdiler. Belediyemizin tüm personelini kutluyorum. Yardımları adım adım toplayarak biriktirdiler ve şu anda bir tır ile bir kamyonumuzu tam kapasite hazır hale getirdik. Toplananlarla ilgili sizi kısaca bilgilendirmek istiyorum. Bir kaçını ifade edeyim; 50 kilogramlık 100 çuval un, 95 koli gıda malzemesi, 475 adet battaniye, 178 adet ısıtıcı, mont, kaban, atkı ve bereden oluşan 52 koli giysi, 473 çift yetişkin ve çocuk ayakkabısı, 524 adet çocuk bezi, makarna, konserve, bulgur, pirinç, zeytin, Bayburtlu hemşerilerimiz Bayburt Ketesi yapmışlar, yetişkin hasta bezi, yatak, nevresim takımı, bebe bisküvisi ve diğer gıda ve temizlik maddeleri. Burada bütün mesele insanımız duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu. Hepinizin huzurunda tüm bu yardımlarda emeği geçenlere Bayburt halkı adına şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yardım malzemesi yüklü araçlar deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Bayburt Belediyesi önünde düzenlenen törene Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.