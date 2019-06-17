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Denize giren 1’i hemşerimiz iki kişi boğuldu..

ŞİLEDE ACI OLAY.. Denize giren 1’i hemşerimiz iki kişi boğuldu.. Anadolu yakası temsilcimizin yakın arkadaşlarıydılar..

Denize giren 1’i hemşerimiz iki kişi boğuldu..
17 Haziran 2019 Pazartesi 15:37

Şile Sofular sahilinde denize giren 3 kişi, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

          Şile Sofular köyüne gelen üç kişi öğle saatlerinde Babsu plajında denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan 3 kişinin yardımına çevredekiler koştu.

         İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleriyle sağlık ekibi gönderildi. Dalgalara kapılanlardan bir kişi son anda kurtarılırken diğer 2 kişi boğuldu.

Boğulan Hemşerimiz Gökhan İspirli ve Sivaslı Soner Yalvaç'ın cesetleri incelemenin ardından morga götürüldü.

          Son anda kurtarılan kişi ise ambulansla Şile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Yüzerek açıldılar. Jetski ile kurtardılar bir tanesini. Dalga aldı ileri götürdü. Ekipler geldi ama kurtaramadı." dedi.

           Bayburtgündem gazetesi Anadolu yakası temsilcimiz Sinan Purut’un yakın arkadaşları olan bu kardeşlerimize Allahtan rahmet rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Cenazeler Pazar günü ikindi Namazını Müteaakip Pendik Kaynarca Merkez Camiinden kaldırıldı.Yoğun bir katılımın yaşandığı cenaze Namazına Siyaset,Bürokrat ,Stk temsilcileri ,hemşerilirimiz ve sevenleri katıldılar.

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