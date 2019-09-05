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Denetimli Serbestlik'ten Temizlik Etkinliği

Bayburt Denetimli Serbestlik yükümlüleri Bayburt Kaleardı Şehir parkı ve Bayburt 15 Temmuz Şehitler parkı piknik alanında temizlik yaptı.

Denetimli Serbestlik'ten Temizlik Etkinliği
05 Eylül 2019 Perşembe 13:00

Adalet Bakanlığı’nın 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında uygulamaya koyduğu “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi” kapsamında, Bayburt Denetimli Serbestlik yükümlüleri Bayburt Kaleardı şehir parkı ve Bayburt 15 Temmuz Şehitler parkı piknik alanlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

“Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi” kapsamında gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adalet Bakanlığımızca Türkiye genelinde başlatılan “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi” piknik ve mesire alanlarının temizliği etkinliği Bayburt ilinde uygulandı.

Yaşam alanlarının, doğanın temiz tutulması, çevre temizliğinin sağlanması ve doğanın korunması amacıyla Adalet Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında denetimli serbestlik infaz uygulamaları kapsamında, kamuya yararlı ücretsiz olarak cezasını çeken 10 yükümlü 27.08.2019 tarihinde Bayburt Kaleardı şehir parkı piknik alanının temizlik ve bakımını, 29.08.2019 tarihinde Bayburt 15 Temmuz Şehitler parkı piknik alanının temizlik ve bakımını 12 yükümlü tarafından gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe temizlik çalışmasına katılan yükümlülerin yanı sıra, Bayburt cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı, M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, Orman İşletme Müdürü, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili, Belediye ve Orman İşletme Müdürlüğünden katılımcılar ile personelimiz katıldı.”

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