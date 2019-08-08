 ﻿
0
SARAL'DAN BAŞKAN PEKMEZCİ'YE ZİYARET
SARAL'DAN BAŞKAN PEKMEZCİ'YE ZİYARET
0
ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
0
DEDE KORKUT SERGİSİ
DEDE KORKUT SERGİSİ
0
banner399

Demirözü’ne su arıtma tesisleri yapılıyor

Demirözü Belediyesi’nce yürütülen proje kapsamında ilçeye 1 milyon 200 bin TL maliyetli su arıtma tesisi ve su deposu inşaatlarına başlandı.

Demirözü’ne su arıtma tesisleri yapılıyor
08 Ağustos 2019 Perşembe 13:37

Demirözü Belediye Başkanı Aslan Gürer, ilçe sakinlerine en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Gürer, bu kapsamda vatandaşları dünya standartlarına uygun sağlıklı şebeke suyu ile buluşturmak için ilçede dev bir su arıtma tesisinin inşaatına başlandığını bildirdi.

Başkan Gürer, yakın zamanda ilçeyi temiz ve sağlıklı şebeke suyu ile buluşturacak projeye ilişkin şu bilgileri verdi: “Hemşehrilerimizi dünya standartlarına uygun sağlıklı şebeke suyu ile buluşturmak amacıyla Toplam Maliyeti 1.200.000.00 TL  olan Su Arıtma Tesisi, İlçe Merkezine 300 Ton su kapasiteli su deposu, Çiftetaş Mahallemize 100 ton su kapasiteli su deposu ve Güneşli Mahallemize 100 ton su kapasiteli su deposunun yapımına başladık. İlçemize hayırlı olsun.”

İlgili Galeriler
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Önceki Haber
2 kişiyi bıçaklayıp eczaneye sığındı..
Sonraki Haber
Demirözü’ne su arıtma tesisleri yapılıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.