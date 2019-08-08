Demirözü Belediyesi’nce yürütülen proje kapsamında ilçeye 1 milyon 200 bin TL maliyetli su arıtma tesisi ve su deposu inşaatlarına başlandı.

Demirözü Belediye Başkanı Aslan Gürer, ilçe sakinlerine en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Gürer, bu kapsamda vatandaşları dünya standartlarına uygun sağlıklı şebeke suyu ile buluşturmak için ilçede dev bir su arıtma tesisinin inşaatına başlandığını bildirdi.

Başkan Gürer, yakın zamanda ilçeyi temiz ve sağlıklı şebeke suyu ile buluşturacak projeye ilişkin şu bilgileri verdi: “Hemşehrilerimizi dünya standartlarına uygun sağlıklı şebeke suyu ile buluşturmak amacıyla Toplam Maliyeti 1.200.000.00 TL olan Su Arıtma Tesisi, İlçe Merkezine 300 Ton su kapasiteli su deposu, Çiftetaş Mahallemize 100 ton su kapasiteli su deposu ve Güneşli Mahallemize 100 ton su kapasiteli su deposunun yapımına başladık. İlçemize hayırlı olsun.”