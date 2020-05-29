DEMİRÖZÜNE ENTEGRE HAYVANCILIK MERKEZİ

Milletvekili Battal: “Demirözü’ne entegre bir hayvancılık merkezi kazandırıyoruz”

Ramazan Bayramı’nı Bayburt’ta geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, yatırım alanlarında incelemelerde bulundu.



Bu kapsamda Demirözü ilçesini ziyaret eden Battal, ilçede yapımı süren ve açılış için gün sayan önemli projelerden “Organize Hayvancılık Bölgesi”ni gezdi. İlçe Kaymakamı Ömer Coşkun ve Belediye Başkanı Arslan Gürer’den bilgi alan Battal, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaptığı açıklamada, Kaymakamlık, Belediye ve vatandaş iş birliğiyle hayata geçirilecek projenin bir çok muhtelif faydası olacağına dikkati çeken Battal, “Bu modelin diğer ilçe ve beldelerimizde de hayata geçmesine örnek teşkil etmesini ve ortaya çıkan bu büyük ufkun ülkemiz ekonomisine destek sağlamasını arzu ediyoruz.

Bu çerçevede emek veren işçisinden ustasına kaymakamından belediye başkanına kadar hepsine teşekkür ediyorum. Bu model bizi umutlandırıyor.

Yarınlara daha umutla bakmamıza vesile oluyor” dedi.

Coşkun: “Hayvancılık en verimli koşullarda yapılacak” Projenin yaklaşık 400 dönümlük bir arazi üzerine kurulduğunu, ifade eden Kaymakam Coşkun ise, burası devlet vatandaş iş birliğiyle yaptığımız güzel bir proje.

Burası bir organize sanayi mantığıyla planlanmış bir yer. Ve hayvancılığın en verimli koşullarda, maliyeti düşüren bir bakış açısıyla planlanan ahırlarla oluşturulmuş.

Şu anda inşaatın yüzde 80’i tamamlanmış durumda. En geç 1-2 ay içerisinde bitirip burayı hizmete açacağız. Bu devlet vatandaş ve yerel yönetim iş birliğiyle yapılmış çok önemli ve olumlu bir proje. Bu takım çalışmasının bir ürünü” ifadelerini kullandı.

Gürer: “Seçim vaatlerimizden biriydi”

Belediye Başkanı Arslan Gürer de projenin seçim vaatlerinin başında geldiğini anımsatarak şunları kaydetti: “Ahırların dışarıya taşınması seçim sürecindeki vaadlerimizden biriydi. Ama bu tek elle tek kişiyle olacak bir şey değildi. Buraya çiftçi, devlet, yerel yönetim el atmalıydı. Allah razı olsun çiftçilerimiz ve kaymakamımız yanımızda durdu.

Ve hep birlikte bu ahırlarımızı yaptık. Allah nasip ederse bir iki ay içerisinde de teslimatını yapmış olacağız.” İlçede ahırların yapısından kaynaklanan verim düşüklüğü olduğunu sözlerine ekleyen Gürer şöyle devam etti: “Çünkü ahırlarımız, modern değil, yüksek değil. Hayvanlar havasız kalınca bu verimi de etkiliyor. Şimdi modern bir şekilde olunca verim de artmış oluyor. Burada aynı zamanda doğal gübre üretilmiş olacak.

Çiftçimizin gidip kimyasal gübre almasına gerek kalmayacak. Bunlara ilaveten burada 8 ahırımız var. 20-25 civarına çıktığında biyogaz üretilecek bir tesis haline gelebilir.

” Demirözü Barajı çevresinde peyzaj çalışmalarını da inceleyen Battal, ayrıca Aydıntepe, Arpalı ve Gökçedere’yi de ziyaret ederek buradaki çalışmalar hakkında belediye başkanlarından bilgi aldı. Battal’a ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve diğer partililer eşlik etti.



