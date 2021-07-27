Demirözü ve Gökçedere'de "PTT "isyanı

Bayburt’un Demirözü İlçesi ve İlçeye bağlı Gökçedere beldesinde PTT hizmetlerinde yaşanan aksamalar vatandaşı isyan noktasına getirdi.

BAYBURTGÜNDEM- Demirözü ve Gökçedere beldesinde PTT hizmet noktasında tek personelin çalışması ve bu personelin haftanın 2 veya 3 günü kurum dışında görevlendirilmesi ya da izne ayrılması durumunda Ptt şubesinin kapalı olması bölge halkını isyan ettiriyor.

PTT binası önünde toplanan vatandaşlardan Sinan Şeker: “Haftanın 2 veya 3 günü PTT tamamen kapalı. Bazı günler ise yarım gün açılıyor. Öğleden sonraları personel dışarıda görevli oluyor. Demirözü İlçemiz ve bölgenin en kalabalık yerleşim yerlerinden tarihi çok eskilere dayanan Gökçedere beldemizde tek personel ile PTT hizmetinde büyük aksaklıklar yaşanıyor. PTT, ATM’sinde çoğu zaman arıza oluyor veya para olmuyor. İlçe merkezi ve Gökçedere beldemizde en az 2 personelin görevlendirilmesini istiyoruz. PTT merkezi kapalı olduğu için çoğu zaman İlçeye gidip gelmemiz 30km. Bayburt Merkeze gidip gelmemiz ise 90 km. gereksiz yol gitmemize sebep oluyor. Zaten çok büyük bir ekonomik kriz var insanlar bunalmış, kuraklık var ot yok. İnsanların kendi sıkıntısı kendine yeter birde Devlet kurumlarının mesai gününde kapalı olması bizim işlerimizi ve moralimizi hepten bozuyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Varlık Fonuna devredildikten sonra her yıl zarar eden Ptt’nin ayrıca son günlerde şubelerini kapatmaya başladığı Gökçedere Ptt’nin de bu kapsamda olduğu ve Ptt yetkililerinin Beldeye gelerek durumu bildirmesi üzerine Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz BAKIR, Bayburt Milletvekili Fettani Battal’a konuyu iletmiş Milletvekili Battal ise Ptt Genel Müdürü ile görüşerek Gökçedere Ptt’nin kapatılmayacağı sözünü almıştı. Vatandaşın merak ettiği konu ise Ptt gibi 180 yıllık köklü bir kuruluşun ne kadar kötü bir yönetime bırakılarak son 2 yılda 2 katrilyon zarar ettiği oldu.

Vatandaşlar son olarak “Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Demirözü ilçemiz ve Gökçedere beldemiz çoğu seçimde iktidar partisine verdiği destekle Türkiye şampiyonu olmuştur verilen oyların karşılığında hizmet bu şekilde mi olmalı, markete gidince fiyatlara bakıyoruz başımız dönüyor almaktan vazgeçiyoruz bir çok ihtiyacımız olan ürünleri almadan eve geliyoruz. Bu yanlış uygulamalara karşılık bizde sandıkta gereken cevabı veririz” dedi.