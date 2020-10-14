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Demirözü İlçesine Süt İşleme Tesisi yapılıyor.

Bayburt’un Demirözü ilçesinde Belediye ile KUDAKA arasında Yerel Süt İşleme Tesisi projesinin protokolü imzalandı.

Demirözü İlçesine Süt İşleme Tesisi yapılıyor.
14 Ekim 2020 Çarşamba 12:50

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KUDAKA 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında onaylanan “Demirözü Belediyesi Yerel Süt İşleme Tesisi” projesinin protokolü imzalandı.

Proje kapsamında; yerel süt işleme tesisi kurularak Demirözü ve çevre yörelerdeki kadın ve genç kesimin istihdama katılımının artırılması ve bu sayede gelir düzeylerinin iyileştirilmesiyle birlikte refah seviyelerinin yükseltilmesi hedefleniyor. Tesiste çalışacak personele verilecek eğitimle kaliteli, profesyonel ve hijyenik süt ürünleri üretimi sağlanacak.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer’in katılımıyla gerçekleşen imza törenin ardından, üretim ve istihdam odaklı bu projenin başta Bayburt olmak üzere bölgenin ekonomik durumuna ve sektöre yapacağı katkılara ilişkin fikir alış verişinde bulunuldu.

Tesisin 2022 yılının Nisan ayında hizmete açılması planlanıyor.

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