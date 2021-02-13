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Demirözü Belediyesi Araç Parkını Güncelledi

Demirözü Belediyesi’ne kardeş belediyeden araç desteği

Demirözü Belediyesi Araç Parkını Güncelledi
13 Şubat 2021 Cumartesi 11:37

Demirözü Belediyesi araç parkına, Ümraniye Belediyesi’nden, kamyon ve kepçe hibe edildi.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, yapılan hibeler konusunda yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“AK Parti Genel Merkezi tarafından kardeş Belediye protokolü imzaladığımız Ümraniye Belediyesi, belediyemize kamyon ve kepçe hibe etmiştir. Bilindiği üzere 15 gün önce ise Pendik Belediyesi tarafından iş makinesi kepçe hibe edilmişti. Makine ekipman konusunda desteklerini esirgemeyen Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım ve Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin’e,  AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya ve Demirözü İlçe Başkanı Uğur Şeker’e ilçem adına teşekkür ediyorum”.

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