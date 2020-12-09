Demirözü Barajı çevre düzenlemesi için" Kudaka"yla anlaşma imzalandı

Demirözü Barajı, Sosyal Tesisi Çevre Düzenleme Projesiyle cezbedici hale getirilmek üzere imzalar atıldı.

KUDAKA 2020 yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim döneminde destek almaya hak kazanan Demirözü Belediye Başkanlığı’na ait “Demirözü Barajı Sosyal Tesisi Çevre Düzenleme Projelendirmesi” isimli projenin protokolü imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer katıldı.

Demirözü Belediyesi tarafından sunulan “Demirözü Barajı Sosyal Tesisi Çevre Düzenleme Projelendirmesi” isimli proje kapsamında, Demirözü Barajında doğa sporları, oyun parkları, gezi bisikletleri ile kaliteli seyahat ve yürüyüş yolları ile yerli ve yabancı misafirlerin eğlenceli vakit geçirebileceği rekreasyon alanının aydınlatma çalışmaları yapılarak ilçenin daha cezbedici hale getirilmesi amacıyla teknik destek sağlanacaktır.

Bu sayede proje alanındaki ulaşım, dolaşıma açık alanlara ilişkin tasarımlar, bitkilendirmenin genel karakteri, ölçülendirme, malzemelerin belirlenmesi ve kesit görünüşlerin hazırlanması çalışmaları yapılarak yapılaşmanın doğa turizmine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak ve Demirözü Barajı’nın doğal dokusuna zarar verilmemiş olacak.

Hayata geçirilecek olan projeyle Demirözü turizmi canlandırılarak ilçede yeni iş alanları oluşturulacak.