Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz Vali Cüneyt Epcim’i Ziyaret Etti

Demir Grup Sivasspor Yönetim Kurulu Başkanı Mecnun Otyakmaz ile işadamı Alaattin Koral, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

BAYBURTGÜNDEM-

Valilik Makamı’nda gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim ile Otyakmaz ve Koral arasında çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret anısına Başkan Otyakmaz tarafından Vali Epcim’e 58 numaralı Sivasspor forması hediye edildi.

Vali Epcim, Başkan Otyakmaz ile Koral’a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Otyakmaz ile Koral da Vali Epcim’e misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.