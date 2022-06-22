DEDEKORKUT ŞENLİKLERİ 26. YIL PROGRAMI BELLİ OLDU

Bu yıl 26. sı düzenlenecek olan Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin programı belli oldu.

BAYBURTGÜNDEM- Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi dolayısıyla 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenemeyen şölenler, dolu dolu bir programla geri dönüyor. 18 Temmuz Pazartesi günü Masat Köyü’nde bulunan Dede Korkut türbesinin ziyaret edilmesiyle start alacak şölenler, 24 Temmuz Pazar günü Aydıntepe Yaylası’nda düzenlenecek olan konser ve halk oyunları gösterileriyle sona erecek.

Konferanslardan konserlere, halk oyunlarından kültürel etkinliklere kadar dolu dolu bir şölenin hazırlandığı 26. yıl programı ise şöyle:

18 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

Saat 11.00 Masat Köyünde Dede Korkut Türbesini Ziyaret

Saat 11.20 Masat Yaylasına çıkış

Saat 14.00 Dede Korkut Anıtına Çelenk Konulması - Mehteran Takımı ve Develer eşliğinde İpekyolu Kortejinin Hareketi

Saat 15.00 Açılış Töreni (Saray Bahçesi Kent Meydanı)

-Atatürk Anıtına Çelenk Konulması

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

-Açılış Konuşmaları

-İkramiyeli Şölen Balonlarının Uçurulması

-Bayburt Belediyesi toplu açılış ve temel atma töreni

-Halk oyunları gösterileri,

- Ali KINIK Konseri

Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Büyükşehir Parkı Amfi Tiyatro)

*Halk oyunları gösterisi

*Elif Buse DOĞAN Konseri

19TEMMUZ 2022 SALI

Saat 10.00 Dede Korkut Afişleri Sergisi (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi STF Grafik Tasarım Bölümü)

Türk Dünyası Dede Korkurt Afişleri Sergisi (TÜRKSOY)( Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi)

Saat 11.00 TÜRKSAV 24. Uluslar arası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri Töreni

( Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi)

Saat 14.00 Dede Korkut’un Manevi Mirasında Türk Dünyası”Konulu Sempozyum

Katılımcılar

* Birinci oturum

*Prof.Dr.Musa YILDIZ (Oturum Başkanı)

-Prof. Dr. Kürşat ZORLU -Türkiye

-Prof.Dr.Alpaslan CEYLAN-Kırgızistan

-Prof.Dr. Feridun AĞASIOĞLU- Azerbaycan

-Prof.Dr. Mutlu TÜRKMEN-Türkiye

-Kenan ÇERBOĞA-Türkiye

* İkinci oturum

*Prof. Dr. Öcal OĞUZ (Unesco Türkiye Temsilcisi)(Oturum Başkanı) -Prof.Dr.Metin EKİCİ -Türkiye

-Prof.Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU-Türkiye

-Prof.Dr.Ruhi ERSOY-Türkiye.

-Prof.Dr.Ahmet Bican ERCİLASUN-Türkiye

-Prof.Dr. Zakir AVŞAR-Türkiye

-Gence Milletvekili Dr. Nagif HAMZAYEV-Azerbaycan

( Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi)

Saat 20.00 Şair Zihni Şiir Gecesi (Bayburt Kalesi ana giriş)

*Katılımcılar

* Nurullah GENÇ

* Yahya AKENGİN

* Talet ÜLKER

* İsmail BİNGÖL

* Celal OĞAN

* Ahmet ÇOŞKUN

*Mehmet Ali KALKAN

*Faruk Nafiz KILIÇALAN

20 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

Saat 10.00 Baksi Müzesini Ziyaret (Bayraktar Köyü)

Konser

Saat 11.00 Halk oyunları ekiplerinin ilçe, belde ve mahallelerde gösterileri

Saat 15.00 Abdulvahhap Gazi Türbesi ve Beyböyrek Mezarını Ziyaret (Erenli Köyü)

Saat 16.00 Türkiye Dokuma Atlası - İhrama Dokunuşlar ve Özgün Giyim Tasarımları Sergisi- Çimen BAYBURTLU “İhramla Yolculuk “Kişisel Sergisi –Sanal Sergi

(Bayburt Belediyesi -Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi –Atatürk Üniversitesi-Bayburt Üniversitesi)(Bayburt Belediyesi Taşhan Sanat Galerisi)

Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Büyükşehir Parkı Amfi Tiyatro)

- Halk oyunları gösterisi

- Öykü GÜRMAN Konseri

21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE

Saat 10.30 Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesine Ziyaret (Beşpınar Köyü)

Burcu SOYSEV ve Yasemin GÜZEL Konserleri

Saat 16.00 Beyböyrek Cirit Final Müsabakası (Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)

Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Büyükşehir Parkı Amfi Tiyatro)

*Halk oyunları gösterisi

* Kolpa Konseri

22 TEMMUZ 2022 CUMA

Saat 10.00 Bayburt Belediyesi Şair-Hattat Ahmet REVAYİ Hüsn-i Hat Müzesi Açılış Töreni (Tuzcuzade Mah.)

Saat 10.30 “Kadrajını Bayburt’a Çevir” konulu fotoğraf sergisi ve ‘Gastronomi Şehri Bayburt’un Coğrafi İşaretli Yemeklerinin Tanıtımı” (Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi)

Saat 14.00 Yurtiçi ve Yurtdışındaki Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Dernek, Federasyon ve Vakıfların Çalışmaları ile Bayburt’un Tanıtımı ve Gelişimine Katkıları” konulu Panel (Bayburt Belediyesi –Bayproje ) Prof .Dr. Rıfat YILDIZ- Akın BAYRAK koordinatörlüğünde)

(Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi)

Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Büyükşehir Parkı Amfi Tiyatro)

*Halk oyunları gösterisi

*Bayburtlu Sanatçılar

23 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ

Saat 14.00 Herfene (Bayburt Belediyesi Kaleardı Dede Paşa Şehir Parkı)

*Halk oyunları Gösterileri

*Aşıklar Şöleni

Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Büyükşehir Parkı Amfi Tiyatro)

*Halk oyunları gösterisi

* Tuğçe KANDEMİR Konseri

24 TEMMUZ 2022 PAZAR

Saat 11.00 Yayla Günü (Aydıntepe Yaylası)

*Halk oyunları gösterileri

*Sanatçılar

ŞÖLENLERE TÜRK DÜNYASINDAN KATILACAK DAVETLİLER

-Azerbaycan Kültür Bakanı

-Moldova Gagavuzyeri Cumhurbaşkanı

-Türkistan Belediye Başkanı

- Kazakistan Kızılorda Eyaleti Kültür ve Spor Müdürü

-Kazakistan Kızılorda Eyaleti Halk Çalgıları Geliştirme Ve Kültür Merkezi Müdürü