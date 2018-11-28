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Dede Korkut UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne Girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Dede Korkut'un UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Dede Korkut UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne Girdi.
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:15

Türkiye'nin bir kültür mirası daha UNESCO listelerindeki yerini aldı. "Dede Qorqud/ Korkyt Ata/ Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik" çok uluslu dosyası olarak geçtiğimiz yıl mart ayında UNESCO'ya gönderilen Türkiye'nin kültür mirası temsili listesine 17'nci unsur olarak bugün itibariyle dahil edildi.

DEDE KORKUT, ARTIK İNSANLIĞIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI OLDU

Morityus Cumhuriyeti'nin başkenti Port Louis'de gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 13. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda temsili listeye alınan Türk destanı artık insanlığın somut olmayan kültürel mirası oldu.

Türkiye bu kararla temsili listeye en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasındaki yerini de korudu.

'DEDE KORKUT' TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'IN KATILIMIYLA HAZIRLANDI

"Dede Korkut: Destan, Masal ve Müzik" dosyası Kazakistan'ın moderatörlüğünde, Azerbaycan ve Türkiye'nin katılımıyla çok uluslu olarak hazırlandı.

Türk dünyasının yüzlerce yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı ve ortak mirası olan 'Dede Korkut' etrafında şekillenen destan, masal ve müzik geleneği Türkiye'nin başta kuzeydoğusu olmak üzere ülke genelinde yaşatılıyor.

TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELER İÇİN BİRLEŞTİRİCİ UNSUR OLDU

Dede Korkut kültürünü oluşturan destan, masal ve müzik içerisindeki dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılan değerler, Türkiye'nin kültürel belleğinde canlılığını koruyor; geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlenmesine, kültürel devamlılığın, aidiyet ve kimlik anlayışının geleceğe taşınmasına katkıda bulunuyor.

Birikimi ve değerleri sınırları aşan 'Dede Korkut' mirası bu yönüyle Türkçe konuşan ülkelerde de birleştirici bir unsur olarak son derece önemli.

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Etiketler; #dede korkut
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