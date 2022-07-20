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Dede Korkut Şölenleri'nde Elif Buse Doğan rüzgarı

Bayburt’ta Türk Dünyası’nın ortak değeri Dede Korkut adına bu yıl 26.’sı düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında gerçekleştirilen ilk gün konserlerinde Elif Buse Doğan rüzgârı esti.

Dede Korkut Şölenleri'nde Elif Buse Doğan rüzgarı
20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:12

BAYBURTGÜNDEM- Etkinlikte ilk olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve Silifke Belediyesi Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Gaziantep ve Silifke halk oyunlarının en güzel örneklerini sergileyen folklör ekipleri büyük alkış aldı. Halk oyunlarından sonra sahne sırası Bayburtlu sanatçılar Musa Küçük ve Sezai Seçen’e geldi. Seçen ve Küçük seslendirdikleri birbirinden güzel türkülerle Bayburtlulara güzel bir gece yaşattı. Daha sonra sahneye çıkan ve seslendirdiği Kütahya yöresine ait “Langıdı Lan Lan” isimli türküyle büyük çıkış yakalayan ünlü sanatçı Elif Buse Doğan deyim yerindeyse Bayburt’u salladı. En güzel türküleri Bayburtlular için seslendiren Doğan’ın tüm türkülerine dinleyenler hep bir ağızdan eşlik etti.



 

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