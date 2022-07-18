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Dede Korkut şenlikleri,Masat Yaylası şenliğiyle devam etti.

Masat Köyü Derneği Başkanı Mücahit Köse ve Masat Köyü Muhtarı Ali Paşa’nın yapmış oldukları selamlama konuşmalarının ardından konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bir hafta boyunca devam edecek olan şölenlere herkesi davet etti.

Dede Korkut şenlikleri,Masat Yaylası şenliğiyle devam etti.
18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:38

BAYBURTGÜNDEM- Milletvekili Fetani Battal ise konuşmasında, “Dede Korkut şuurunun ne olduğunu hissetmeye çalışacağız, kültürümüzün derinliklerinden atalarımızın emanet olarak taşıdığı her değeri başımıza tac edip, büyük bir yolculuğu yürüten bu aziz milletin çocukları olarak bu anlı ve şanlı yürüyüşü hep beraber sürdüreceğiz inşallah” dedi.

 Bayburt Halk Oyunları ekibi ve Arhavi Halk Oyunları ekibinin gösterilerinin ardından , barlar oynanıp, halaylar çekilen şenliklerde sponsorlara plaketler takdim edildi, davetlilere yemek ikramında bulunuldu.

Bayburtlu Sanatçılar Sehlan Burak ve Sezai Seçen türküleriyle alandaki hemşerilerimizi coşturdu.

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