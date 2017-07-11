Dede Korkut Şenlik Programı Değişti..!

Bayburt dede korkut 23. uluslar arası kültür-sanat şöleni 14-16 temmuz 2017 işte yeni program..
13 TEMMUZ 2017 PERŞEMBE
Saat 18 .00 Açılış resepsiyonu (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı)
- Protokol konuşmaları
- Dede Korkut tanıtım filmi
- Bayburt Folklor Ekibi gösterisi
14 TEMMUZ 2017 CUMA
Saat 10.00 Masat Köyünde Dede Korkut Türbesini Ziyaret
Saat 13.30 Dede Korkut Anıtına Çelenk Konulması ve Kortejin Hareketi
- Atlı cirit ve mehteran
Saat 15.00 Saatkulesi Meydanında gösteri
-Mehteran
-Bayburt Folklor ekibi
Saat 16.30 Cirit Müsabakası ( Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)
Saat 18.00 Konferans “Dede Korkut’un Türk Dünyasındaki Rolü”(Şair Zihni Kültür Merkezi)
(Prof.Dr. Özkul ÇOBANOĞLU)(Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Saat 20.30 İlahi Dinletisi (Cumhuriyet Caddesi)
- Fatih İnce ve sazendeler
- Ahmet ÖZHAN
15 TEMMUZ 2017 CUMARTESİ
Saat 09.30 Miralay Sabri Beyin mezarını ziyaret
Saat 10.00 15 Temmuz Şehitler Sergisi (Taşhan)
Saat 11.00 Kop Dağı Şehitlik alanı ve mevzilerini ziyareti (Alpaslan KATIRCI’nın anlatımı)
Saat 14.00 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi (Yakutiye Camisi Bahçesi)
Saat 20.30 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği (Cumhuriyet Caddesi)
- Slayt gösteri
- Sanatçılar
*Selman OKUMUŞ (Kuran’ ı Kerim tilaveti)
*Agah (İlahi dinletisi)
*Hasan SAĞINDIK
16 TEMMUZ 2017 PAZAR
Saat 20.30 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği (Cumhuriyet Caddesi)
- Aşıklar,
*Aşık Süphani *Murat PİROĞLU
- Kahramanlık Türküleri
* Muhsin BAYBURTLU
* Sehlan BURAK
- İlahi Dinletisi
*Ömer KARAOĞLU
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