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Dede Korkut Şenlik Programı Değişti..!

Bayburt dede korkut 23. uluslar arası kültür-sanat şöleni 14-16 temmuz 2017 işte yeni program..

Dede Korkut Şenlik Programı Değişti..!
11 Temmuz 2017 Salı 16:51

13 TEMMUZ 2017 PERŞEMBE

Saat 18 .00           Açılış resepsiyonu (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı)

  • Protokol konuşmaları
  • Dede Korkut tanıtım filmi
  • Bayburt Folklor Ekibi gösterisi

14  TEMMUZ 2017  CUMA

Saat 10.00            Masat Köyünde Dede Korkut Türbesini Ziyaret

 Saat 13.30           Dede Korkut Anıtına Çelenk Konulması ve Kortejin Hareketi

  • Atlı cirit ve mehteran

Saat 15.00            Saatkulesi Meydanında gösteri

                               -Mehteran

                               -Bayburt Folklor ekibi

Saat 16.30            Cirit Müsabakası ( Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)

 Saat 18.00           Konferans “Dede Korkut’un Türk Dünyasındaki Rolü”(Şair Zihni Kültür Merkezi)

                               (Prof.Dr. Özkul ÇOBANOĞLU)(Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Saat 20.30            İlahi Dinletisi (Cumhuriyet Caddesi)

  •  Fatih İnce  ve sazendeler

-      Ahmet ÖZHAN                 

 

15 TEMMUZ 2017 CUMARTESİ

Saat 09.30            Miralay Sabri Beyin mezarını ziyaret

Saat 10.00            15 Temmuz Şehitler Sergisi (Taşhan)

Saat 11.00            Kop Dağı Şehitlik alanı ve mevzilerini ziyareti (Alpaslan KATIRCI’nın anlatımı)

Saat 14.00            15 Temmuz Fotoğraf Sergisi (Yakutiye Camisi Bahçesi)

Saat 20.30            15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü  Anma  Etkinliği (Cumhuriyet Caddesi)

  •  Slayt gösteri
  • Sanatçılar

                *Selman OKUMUŞ (Kuran’ ı Kerim tilaveti)

        *Agah (İlahi dinletisi)

                 *Hasan SAĞINDIK

               

16 TEMMUZ 2017 PAZAR

Saat 20.30            15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü  Anma  Etkinliği (Cumhuriyet Caddesi)

  •  Aşıklar,

*Aşık Süphani    *Murat PİROĞLU

  • Kahramanlık Türküleri  

                * Muhsin BAYBURTLU

                                * Sehlan BURAK

-      İlahi Dinletisi

               *Ömer KARAOĞLU

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