Türk Dünyası’nın bilge atası Dede Korkut, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenlerce “Dede Korkut’un Türk Dünyası’ndaki Yeri“ konulu sempozyumda konuşuldu.

Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda, Gagavuzyeri’nden Tudor Zanet, Azerbaycan’dan Doç. Dr.Naile Asker, Özbekistan’dan İmdat Avşar, Kırgızistan’dan İbraim Abduvaliev, Türkmenistan’dan Anguli Nurmemmet, İran’dan Avazollah Safari Kashkooki ve Türkiye’den Prof. Dr. Necati Demir ile Prof. Dr. Hamdi Güleç Türk Dünyası’nın ortak değeri Dede Korkut’u farklı yönleriyle dinleyenlerin bilgilerine sundular.

Sempozyum sonunda kısa bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Öncelikle ülkemizin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından aramıza katılan ve bizi kırmayarak buraya gelen bütün konuklara Bayburt halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Ve bir Dede Korkut diyarında Dede Korkut’un kültürüyle yaşayan bu insanlara Dede Korkut’u değişik boyutlarıyla anlattınız” dedi

Çocukluk yıllarından beri Dede Korkut’un kültür dağarcığında yetiştiklerini söyleyen Başkan Pekmezci, “Eskiden bizim hikâyelerimiz de Köroğlu olduğu gibi Dede Korkut’ta vardı. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin Bey Böyrek ismi kolay kolay bulunmaz. Ama Bayburt’ta nüfus kayıtlarına bakarsanız Bey Böyrek isminde çok insanla karşılaşırsınız. Biz o geniş coğrafyanın içinde yaşayan insanlar olarak burada Dede Korkut’u tartışmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum” diye konuştu.

Sempozyum, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin ve TİKA Başkan Yardımcısı Yaşar Nuri Kılıç tarafından katılımcılara plaket verilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.