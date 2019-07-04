Bu yıl 25. si düzenlenecek olan Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin programı belli oldu.

Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut adına bu yıl 25.si düzenlenecek olan şölenler, uzun bir aradan sonra tekrar 7 güne çıkarıldı.

22 Temmuz Pazartesi günü Masat Köyü’nde bulunan Dede Korkut türbesinin ziyaret edilmesiyle start alacak olan şölenler, 28 Temmuz Pazar günü ise Aydıntepe Yaylasındaki konser ve halk oyunları gösterileriyle sona erecek.

Konser ve havai fişek gösterilerinin de yer alacağı şölenlerde, Bayburt Halk Oyunları ekipleri başta olmak üzere ülkenin değişik yörelerinden ve yurt dışından gelecek olan halk oyunları ekipleri gösterilerini sergileyecek.

1995 yılında Türk dünyasının ortak değeri Dede Korkut adına başlatılan ve çeyrek asra ulaşan şölenler kapsamında, başta Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) Başkanı Yahya Akengin olmak üzere ülke genelinden ve Türk dünyasından önemli isimler Bayburt’ta ağırlanacak.

Dede Korkut’un UNESCO tarafından Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası listesine alınmasıyla daha da önem kazanan ve birçok sosyal ve kültürel etkinliğin de yapılacağı şölenlerin programı ise şöyle:

22 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ

Saat 11.00 Masat Köyünde Dede Korkut Türbesini Ziyaret

Saat 11.20 Masat Yaylasına Çıkış

Saat 14.00 Dede Korkut El Sanatları ve Yöresel Ürünler Panayırı (Kız Meslek Lisesi Bahçesi)

Saat 14.30 Dede Korkut Anıtına Çelenk Konulması ve Kortejin Hareketi

Saat 15.00 Açılış Töreni (Saray Bahçesi Kent Meydanı)

Atatürk Anıtına Çelenk Konulması

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

Açılış Konuşmaları

İkramiyeli şölen balonlarının uçurulması

Halk oyunları gösterilerin sunulması

Saat 18.00 Çalıştay “Dede Korkut İzinde-Sözünde”(Şair Zihni Kültür Merkezi)

Saat 20.00 Konser( Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro )

* Halk oyunları gösterisi

* Sanatçılar

*Tuğba YURT * Azerin

* Havai fişek gösterileri

23 TEMMUZ 2019 SALI

Saat 11.00 “Türksav Türk Dünyası Karma Resim Sergisi”(Taşhan)

Saat 11.30 Dede Korkut Kitabı Türkmen Sahra Nüshasının Tanıtımı (Vali Mohammad KHOJEH) ( Taşhan)

Saat 12.00 Şingah Mahallesi Yahya AKENGİN Sokağı Açılış Töreni

Saat 13.30 Sempozyum “Türk Dünyasında Dede Korkut “(Şair Zihni Kültür Merkezi)

*Oturum Başkanı Prof.Dr. Musa YILDIZ

*Prof. Dr. Şakir İBRAEV (Kazakistan)

*Prof. Dr. İbraim ABDUVALİEV (Kırgızistan)

*Prof.Dr. Kemal ABDULA(Azerbaycan)

* Naile ASKAR(Azerbaycan)

*Tudor ZANET (Gagavuzyeri)

*İmdat AVŞAR(Özbekistan)

*Anaguli NURMEMMET(Türkmenistan)

*Prof.Dr.Necati DEMİR (Türkiye)

*Agazullah Safari KAŞKOLİ (İran)

*Prof.Dr. Tevfik MELEKLİ(Azerbaycan)

Saat 17.00 Kenan Yavuz Kültür Evi “Çini-Çinimaçin”Sergisi Açılışı ve Konser

Saat 20.30 Şair Zihni Şiir Gecesi (Şair Zihni Kültür Merkezi)

*Yahya AKENGİN

*Abdullah SATOĞLU

*Ataol BEHRAMOĞLU

*Cazim GÜRBÜZ

*Fazıl Ahmet BAHADIR

*Nurullah GENÇ

*Talat ÜLKER

*Özcan ÜNLÜ

*Doç.Dr. Hasan AKTAŞ

24 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA

Saat 10.00 Baksı Müzesi Ziyareti

Saat 11.00 Halk Oyunları ekiplerinin ilçe, belde ve mahallelerde gösterileri

Saat 14.00 Abdulvahhap Gazi Türbesi ve Beyböyrek Mezarını ziyaret

Saat 15.00 Bilim Sanat Merkezleri 4. Ulusal Posta Sanatı “Dede Korkut Kitabından Yansıyanlar”

konulu resim yarışması Bayburt Sergisi (Bayburt Valiliği Önü)

Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)

* Halk oyunları gösterisi

* Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Sanatçıları

25 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE

Saat 11.00 El Sanatları ve yöresel yemekler sergisi (Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi)

Saat 15.00 Yüzme Yarışması (Gençlik Spor Müdürlüğü Yüzme Havuzu)

Saat 16.00 Cirit Müsabakası (Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)

Saat 20.00 Bayburtlu Sanatçılar Konseri (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi

Tiyatro)

*Halk Oyunları Gösterisi

26 TEMMUZ 2019 CUMA

Saat 09.30 “Dünden Bugüne Resimlerle Bayburt”sergisi (Şair Zihni Kültür Merkezi)

Saat 10.00 Vefa Töreni (Şair Zihni Kültür Merkezi)

Saat 14.00 Panel (İl Oluşumuzun 30. yıl dönümünde Bayburt’un Kalkınmasına Yönelik

Düşünceler ve Projeler)(Şair Zihni Kültür Merkezi)

Oturum Başkanı Prof.Dr. Rıfat YILDIZ(BAYPROJE)

*Prof.Dr. Vecihi AKSAKAL(Bayburt Üniversitesi)

*Dr. Emine TAŞ (Bayburt Üniversitesi)

*Dr. İlker TEKİN (Bayburt Üniversitesi)

*Prof. Dr. Hüsamettin KOÇAN

*Prof. Dr. Osman DEMİRDÖVEN (KUDAKA)

*Akın BAYRAK (BAYPROJE)

Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)

* Halk oyunları gösterisi

* Bayburtlu Sanatçılar

* Koliva

27 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ

Saat 14.00 Herfene (Bayburt Belediyesi Kaleardı Dede Paşa Parkı)

* Halk oyunları gösterileri *Aşıklar Şöleni

* Yarışmalar

Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)

*Halk oyunları gösterisi

*Bayburtlu Sanatçılar

*Gece Yolcuları

28 TEMMUZ 2019 PAZAR

Saat 11.00 Aydıntepe Yaylası’na Çıkış

Halk oyunları gösterileri

Sanatçılar

GÜN GÜN, SAAT SAAT PROGRAM..