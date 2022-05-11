Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri'nde ödül töreni düzenlendi.

BAYBURTGÜNDEM- Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende bilim, kültür, sanat ve spor kategorilerinde ülke genelinde önemli işlere imza atmış dört isme ödül takdim edildi.

Bilim kategorisinde Turkovac Aşısının Geliştirildiği Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendelioğlu, kültür kategorisinde Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, sanat kategorisinde Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, spor kategorisinde Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ödül alan isimler oldu. Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Mutlu Türkmen, yaptıkları işlerde dünya çapında başarılar alan dört ismi ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.

Prof. Türkmen, ödül alan isimler hakkında görüşler bildirdiği konuşmasında, başında bulunduğu ekiple birlikte Türkiye'yi dünya gündemine taşıyan Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendelioğlu'na teşekkür ederek, Bayburt'ta, Bayburt Üniversitesi'nde kendilerini ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.

Baksı Müzesi ve Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ile her zaman iftihar ettiklerini söyleyen Prof. Türkmen, "Her iki değerimiz şehrimizin ismini daha yukarı çekme noktasında önemli hizmetler görüyorlar ve bu üniversitemizi de pozitif etkiliyor. Bu uluslar arası düzeyde markalaşmış iki kültür, sanat girişiminin kurucularını ödüllendirmek bizim için büyük bir şereftir" dedi.

Sporun, sanat ve kültür gibi en görünür alanlarından olduğunu uluslar arası ilişkilerde çok büyük önem taşıdığını aktaran Prof. Türkmen, son yılların en gözde branşı ve son 10 yılda dünyada önemli başarılara imza atan Cimastik dalından ödül alan kişiyi seçtiklerini belirterek, "Federasyon Başkanımız Suat Çelen Türk sporuna damga vuran bir isim.Böyle bir parlak kariyeri ödüllendirmek bizim için ayrı bir onurdur" diye konuştu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise, törende yaptığı konuşmada ödül alan isimlerin alanlarında önemli başarılara imza atmış en müstesna isimler olduğunu belirterek, her birine başarılar dileyerek, böylesine güzel bir organizasyona imza atan Bayburt Üniversitesi'ne teşekkür etti. Bayburt'un tarih ve kültür şehri olmasından bahseden Başkan Pekmezci, Bayburt tanıtımına katkı sunan müzelere değinerek, Bayburt'taki müze sayısının daha da artacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Ödül alan kişilerin özgeçmişlerini anlatan video sunumların ardından Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Mutlu Türkmen, Bayburt Barosu Başkanı Av. Serkan Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Metin Uçurum tarafından ödüller takdim edildi.

Ödül alan isimler Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Mutlu Türkmen ve ekibine teşekkür etti. Şenlikler Turkovac Aşısının Geliştirildiği Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendelioğlu'nun konferansı ile devam etti.