DANİŞMENT KÖYÜ’NDE SU SEVİNCİ

Danişment Köyü’nün içme suyu problemi tarihe karıştı. Köye 16 kilometre mesafedeki kaynakta tespit edilen su bugün itibariyle isale hattına verildi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt’un Merkez’e bağlı 450 nüfuslu Danişment Köyü’nde geçmişi bir asra dayanan içme suyu problemi tarih oldu. Köyde yaşayanların susuzluk nedeniyle zaman zaman banyo ve abdest gibi günlük ihtiyaçları için komşu köylere gitmesine neden olan problem bir ay içerisinde ortadan kaldırıldı. Vali Cüneyt Epcim’in talimatıyla başlatılan çalışmalar doğrultusunda 16 kilometre uzaklıkta tespit edilen kaynaktan çıkan su hazırlanan proje ile köye taşındı. Danişment sakinleri artık ev musluklarından akacak temiz suyun sevincini yaşıyor.

Yapım çalışmaları bugün tamamlan isale hattında incelemelerde bulunan Vali Cüneyt Epcim, İl Özel İdare personeline özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Sorunun çözümüne yönelik geçen ay yaptığı açıklamada bir ay içerisinde Danişment Köyü’nü suya kavuşturacaklarını söylediğini hatırlatan Vali Epcim, çalışmaların rekor denilebilecek sürede tamamlandığına vurgu yaptı.

Vali Epcim, “Danişment Köyü’müzün içme suyu problemini çözmek için yaklaşık bir ay önce proje başlatmıştık. Artık projemizin sonuna geldik. Danişment Köyü’müze suyu verdik. Söğütlü Köyü’nden verdiğimiz suyu yaklaşık 5 saat sonra Danişment Köyü’müzün deposuna akıtmış olacağız.” dedi.

Köyde bugüne kadar yaşanan su probleminin oldukça ciddi olduğuna dikkat çeken Vali Epcim, çözümün sevincini yaşadıklarının altını çizdi.

Vali Epcim, “Başta emeği geçen İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcımız olmak üzere teknik ekibi, şube müdürlerimizi ve bu noktada bizlere destek veren Söğütlü Köyü sakinleri ve muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler bundan sonra da kökleşmiş sorunları çözmek için elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de çok müzmin sorunları olan köylerimizin içme suyu sorunlarını çözmüş olacağız. Bizlere desteğinden dolayı özellikle Milletvekilimiz Fetani Battal ve İl Başkanımız Hacı Ali Polat’a da teşekkür ediyorum. Bundan sonra da çalışmaya devam edip, köylerimizin ve insanımızın huzuru ve refahı için koşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Vali Cüneyt Epcim’e, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Hacı Ali Polat ile diğer ilgililer eşlik etti.