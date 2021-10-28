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CUMHURİYETİN 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 98. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında Çelenk Töreni düzenlendi.

CUMHURİYETİN 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR
28 Ekim 2021 Perşembe 14:39
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BAYBURTGÜNDEM-Saray Bahçası’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören katılımcıların alandaki yerlerini almalarıyla başladı. Daha sonra Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Törene katılanların Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve şehitler için Saygı Duruşu’nda bulunması ile İstiklal Marşı’nı seslendirmelerinin ardından tören sona erdi.

Törene Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar 29 Ekim Cuma günü Vali Cüneyt Epcim’in Valilik Makamı’nda tebrikleri kabul etmesi ve ardından gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek.

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CUMHURİYETİN 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR
Bayburt’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları devam ediyor.
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