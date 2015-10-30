CUMHURİYETİN 92. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ BAYBURT’TA COŞKUYLA KUTLANDI

Cumhuriyet Caddesi’nde devam eden törende saygı duruşunda bulunulması sonrasında İstiklal Marşı okundu.

Vali Yusuf Odabaş, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural ve Belediye Başkanı Mete Memiş, araç üzerinden törene katılan vatandaşlar ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Törende konuşan Vali Odabaş, çok güç şartlar ve imkansızlıklar içerisinde yüz binlerce şehit kanı dökerek kazanılan istiklal mücadelesinin kültürel ve ekonomik alanda da kazanması gerektiğini söyledi.

Ekonomik alanda bağımsızlığını elde edemeyen milletlerin gelişmiş ülkelerin çıkar oyunlarına sahne olmaktan kendilerini kurtaramayacaklarını dikkat çeken Odabaş, "Bu nedenledir ki süper devletlerin ülkemizdeki menfaat oyunlarına ve milletimizi birbirine düşürme yolundaki ihanet planlarına son verebilmek için inanç birliğine, çalışmaya, milli bütünlüğümüzü pekiştirerek maddeten ve manen muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaya mecburuz. Milli mücadele savaşını hangi ruh ve inançla kazandıysak o ruh ve inançla milli bütünlüğümüzü koruyarak, pekiştirerek kültürel ve iktisadi bağımsızlığımızı sağlamak yegane çıkar yoldur" dedi.

Odabaş, Türt milletinin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlerin geçmişte olduğu gibi günümüzde de hüsrana uğrayacağını ifade ettiği konuşmasını şöyle tamamladı:"Birlik ve milli mücadele ruhunu gayesinden saptırmak isteyen, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenler bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada hüsrana uğrayacaklardır. Çünkü bu ruhla kurulan cumhuriyetimizi aziz milletimiz kendisi koruyacak, ona uzanan elleri kıracak ve devam ettirecektir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak, yarınlarımız bugünden daha mutlu, müreffeh olacaktır."

Tören, öğrencilerin şiir okuması, cumhuriyet konulu yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödüllerinin verilmesi, halk oyunları gösterileri ve tören geçişiyle sona erdi.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bayburt Milletvekili Naci Ağbal, MHP Bayburt Milletvekili Karabey Kadri Karaoğlu,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, kamu kurum müdür ve amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





