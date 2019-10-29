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Cumhuriyetimizin 96. Yıl Dönümü Kutlanıyor

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Çelenk Töreni düzenlendi.

Cumhuriyetimizin 96. Yıl Dönümü Kutlanıyor
29 Ekim 2019 Salı 11:54

Saray Bahçası’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören katılımcıların alandaki yerlerini almalarıyla başladı. Daha sonra Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Törene katılanların Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ile şehitler için Saygı Duruşu’nda bulunması ve İstiklal Marşı’nı seslendirmelerinin ardından ilk gün etkinlikleri sona erdi.

Törene Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 96. Yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen kutlamalar 29 Ekim Pazartesi günü Vali Cüneyt Epcim’in Valilik Makamında tebrikleri kabul etmesi ve ardından saat 10:45’de Saray Bahçası’nda düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

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